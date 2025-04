Malawi: Ordensfrauen bringen Solarenergie und Hoffnung

Der Einsatz von Solarenergie bringt Tausenden Familien ohne Strom in den ländlichen Gebieten Malawis Licht und Hoffnung. Sr. Bernadette Mnyenyembe stellt die Initiative ihrer Kongregation vor, die über 9.000 Haushalten das lebensnotwendige Geschenk von Licht und besseren Lebensbedingungen gemacht hat.

Lesen Sie auch 28/03/2025 „Dream Big Dream True“: Gottes Plan seine Zeit lassen Vor mehr als zwanzig Jahren hat Sr. Teresa Joseph FMA ein Buch geschrieben, um Menschen zu ermutigen, große Träume zu hegen. Nun hat sie einen Literaturpreis erhalten und erinnert ...

Sr. Jecinter Antoinette Okoth FSSA



Wenn die Sonne über den ländlichen Gebieten Malawis untergeht, bedeutet die Dunkelheit für Tausende von Familien nicht mehr das Ende des Tages. Dank einer lebensverändernden Initiative der Schwestern vom Heiligen Rosenkranz erhellen solarbetriebene Leuchten die Haushalte und stärken die Gemeinden mit neuer Hoffnung und neuen Möglichkeiten.

Licht für das Leben

„Solarleuchten haben das tägliche Leben von über 9.000 Haushalten in Malawi erheblich verbessert, besonders in Gebieten ohne Zugang zu Elektrizität“, erzählt Sr. Bernadette Mnyenyembe, Generaloberin der Kongregation der Schwestern vom Heiligen Rosenkranz (MSHR). Sie leitet eine Gruppe von Ordensfrauen, die mit Randgruppen zusammenarbeiten, um nachhaltige Solarlösungen bereitzustellen.

Im Mittelpunkt der Initiative steht eine Gruppe von 15 engagierten Schwestern, die beweisen, dass Dienst, Glaube und Innovation Leben verändern können. Inspiriert von ihrer Mission, Armut zu lindern, bieten sie spirituelle Begleitung und praktische Lösungen an, um den Teufelskreis der Not zu durchbrechen.

Die Initiative, an der die Ordensfrauen mitarbeiten, hat das Leben vieler Menschen in Malawi verbessert (Watts of Love)

Die Schwestern arbeiten mit „Watts of Love“ zusammen, einer gemeinnützigen Organisation, die ein bewährtes, ausbaufähiges Modell einsetzt, um Menschen zu befähigen, sich aus der buchstäblichen Dunkelheit der Armut zu befreien. Die Organisation stellt solarbetriebene Leuchten zur Verfügung und bietet Gemeinden damit eine sicherere, sauberere und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Lichtquellen an.

Gemeinschaften stärken

Laut Sr. Mnyenyembe bindet „Watts of Love“ lokale Frauen in ihr Programm ein, um die entlegensten Teile des Landes und die Schwächsten zu erreichen, wie es die Schwestern an der Basis bereits tun.

„Das Charisma unserer Kongregation besteht darin, das Reich Gottes in Liebe zu verkünden“, erklärt sie. „Und wir können es nicht verkünden, ohne zuzuhören und auf die spirituellen und menschlichen Bedürfnisse der Menschen um uns herum einzugehen. Wir müssen aufklären, predigen, Gesundheitsdienste bereitstellen und den Armen durch soziale Dienste helfen.“

"Watts of love" bringt vielen Familien Licht und Hoffnung (Watts of Love)

Da nun Tausende von Haushalten Solarlampen erhalten, ist der Dominoeffekt offensichtlich – hellere Nächte führen zu einer besseren Zukunft. In einem Land, in dem der Zugang zu Elektrizität nach wie vor schwierig ist, beweisen diese einfachen, aber wirkungsvollen Lösungen, dass ein wenig Licht viel bewirken, ja sogar Leben verändern kann.



„Ich sehe, wie Gott Watt der Liebe sendet, um den Armen und Leidenden zu helfen“, betont Sr. Mnyenyembe. „Die Organisation verteilt nicht nur Lampen, sondern ermöglicht es den Menschen auch, das Geld, das sie nun nicht mehr für den Kauf von Batterien, Kerzen oder Paraffin ausgeben müssen, für die Gründung von Unternehmen oder andere Aktivitäten zu verwenden – Dinge, die ihr Leben verbessern werden.“



Wie sie erzählt, werden die Empfänger von solarbetriebenen Lampen zunächst mit der Vision von „Watt der Liebe“ vertraut gemacht - und dann dazu motiviert, die Lampen effektiv zu nutzen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Bildung eine wichtige Rolle dabei spielt, Denkweisen zu ändern und Menschen dazu zu befähigen, die Dinge anders zu machen“, so ihr Fazit.

Watts of Love: Eine Initiative, die die Wirtschaft ankurbelt (Watts of Love)

Eine Brücke zwischen Glauben und Handeln

Die Initiative ist für die Schwestern, deren Mission im Dienst an den Armen und Ausgegrenzten besteht, zu einer Brücke zwischen Glauben und Handeln geworden. Sie bietet nicht nur materielle Unterstützung an, sondern hat auch Perspektiven geändert und den Schwerpunkt auf Respekt, Würde und die grenzenlose Liebe Jesu für alle gelegt.

„Dieses Programm hat uns geholfen, unseren Glauben in die Tat umzusetzen“, sagt Schwester Mnyenyembe gegenüber Vatican News. „In den meisten Fällen haben wir keine materiellen Dinge zu geben – dieses Programm aber hat es uns ermöglicht, konkret zu helfen. Indem wir den Armen dienen, bezeugen wir die Liebe Jesu zu allen Menschen; indem wir seine Herde ohne Diskriminierung versammeln und jeden Menschen mit Respekt als Kind Gottes behandeln.“



Sr. Mnyenyembe engagiert sich seit 2024 für „Watts of Love“. Und sie kann sehen, dass die Solarleuchten das tägliche Leben der Menschen in Malawi erheblich verbessert haben. „Die Schüler können nachts nun lernen und ihre Hausaufgaben machen, ohne auf teure und schädliche Kerosinlampen, Taschenlampen oder Kerzen angewiesen zu sein. Die bessere Beleuchtung hat auch die Konzentration und die Lernergebnisse verbessert.“



Und das Geld, das die Menschen jetzt jede Woche oder jeden Monat sparen, können sie in die Landwirtschaft oder in Unternehmen investieren, und so die lokale Wirtschaft ankurbeln.



Das Projekt wird weiter ausgebaut. Sr. Mnyenyembe hofft, dass es Hoffnung wecken und immer mehr Menschen helfen wird, sich aus der Abhängigkeit zu befreien und in eine Zukunft einzutreten, in der sie aus eigener Kraft gedeihen können.

(vaticannews - skr)