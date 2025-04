Pilger am Petersplatz vor dem Konklave: „Offenheit“ wichtig für einen neuen Papst

Worauf kommt es Pilgern und Touristen an beim neuen Papst? Wir haben uns unter deutschprachigen Pilgern auf dem Petersplatz umgehört.

Bei strahlender Sonne und bereits hohen Temperaturen sind diesen Mittwoch - eine Woche vor Beginn des Konklaves zur Wahl eines neuen Oberhaupts der katholischen Kirche - zahlreiche Leute am Petersplatz. Franz Ladenburger hat sich für uns auf die Suche nach deutschsprachigen Pilgern begeben und diese gefragt, welche Charakterzüge sie für einen Papst der heutigen Zeit wichtig finden. Genannt wurden oft Offenheit, Menschlichkeit, Mitgefühl und das Dasein für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Die Kardinäle sollten zugleich jemanden erwählen, der Stärke und Führungsgeist besitze, sich für Frauen stark mache sowie Durchsetzungsvermögen beweisen könne, so weitere Pilger. Letztlich brauche es eine Person, die eine gute Vision für die Zukunft habe und Probleme angehe.

Vorbereitungen für Konklave - Sixtina für Besucher geschlossen

Die Vorbereitungen für das Konklave, das kommenden Mittwoch beginnt, schreiten unterdessen weiter voran. Bereits seit Montag ist die Sixtinische Kapelle, in der die Kardinäle dann das Konklave abhalten, für die Öffentlichkeit geschlossen. Auch alle Führungen durch die Vatikanischen Gärten und in der Nekropole an der Via Triumphalis sind vorerst ausgesetzt, teilten die Vatikanischen Museen mit. Im Vatikan treffen sich die Kardinäle unterdessen weiter zu ihren Beratungen bezüglich der Vorbereitungen des Konklaves ; diesen Mittwoch bereits zum 7. Mal.

Hier Hören: Radio-Vatikan Umfrage auf dem Petersplatz: Welche Charaktereigenschaften sollte der neue Papst haben?

(vatican news - fl/sst)