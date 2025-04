Schweizer Fahne

Schweiz: Neue Geschäftsleiterin im Haus der Religionen

Die bisherige Programmleiterin des Hauses der Religionen in Bern, Laila Sheikh, wird ab 5. Juni die Stelle der Geschäftsleitung übernehmen. Das gab das HDR in einer Presseaussendung bekannt. Der Wechsel an der Spitze wurde nötig, nachdem die beiden bisherigen Co-Geschäftsleiterinnen unabhängig voneinander beschlossen haben, neue berufliche Wege zu gehen.

Nach dem Rücktritt der beiden bisherigen Co-Geschäftsleiterinnen Karin Mykytjuk und Louise Graf zum Ende Juli 2025 hat der Vorstand des Hauses der Religionen – Dialog der Kulturen (HdR) Laila Sheikh zur neuen Geschäftsleiterin ernannt. Sie war seit 2023 als Programmleiterin im HdR tätig. Ihre neue Funktion wird sie zum 5. Juni 2025 antreten. Am Tag zuvor werden bei einer Mitgliederversammlung die beiden scheidenden Geschäftsleiterinnen mit einer Würdigung verabschiedet. Laila Sheikh war von 2001 bis 2023 als Diplomatin im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als stellvertretende Missionschefin der Schweizer Botschaft in Kenia, als Regionalchefin Internationale Zusammenarbeit für das Horn von Afrika und anschließend in Mozambique als Chefin Internationale Zusammenarbeit und Stellvertretende Missionschefin. (pm - cs)