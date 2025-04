Erinnerung an Papst Benedikt XVI. in einer katholischen Kirche in Marktl (Archivbild, 2022)

Marktl: Morgenlob-Feier zum Geburtstag von Papst Benedikt XVI.

Im Geburtshaus von Papst Benedikt XVI. (1927-2022) im oberbayerischen Marktl am Inn wird auch in diesem Jahr an seinen Geburtstag erinnert. Dort kam Joseph Ratzinger am 16. April 1927, einem Karsamstag, als drittes Kind des Gendarmen Joseph und seiner Frau Maria zur Welt.

Wie auf der Internetseite des Hauses steht, findet am kommenden Mittwoch zur Geburtsstunde um 4.15 Uhr ein schon zur Tradition gewordenes Morgenlob mit Gebeten und Gesängen statt. Dafür versammeln sich die Teilnehmenden im einstigen Geburtszimmer. Im Anschluss zieht man gemeinsam in einem stillen Lichterzug zur Pfarrkirche Sankt Oswald an den Taufstein, wie es heißt. Bei der Tauferinnerung seien die Mitfeiernden eingeladen, an ihre eigene Taufe zu denken und sich mit Weihwasser aus dem Taufbecken zu bekreuzigen. Anschließend erwarte alle Mitfeiernden ein gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal. Am 27. April startet das Papstgeburtshaus in die neue Saison. Dann ist bis 28. September jeden Sonntag von 10.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Mit Ausstellungen und Veranstaltungen sollen Besucherinnen und Besucher eine Möglichkeit bekommen, sich mit dem eigenen Leben aus gläubiger Sicht auseinanderzusetzen, immer angeregt durch Gedanken von Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. (pm/kna - sst)