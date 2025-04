Malteserorden plant Klinik in Gaza

Menschen in Gaza (AFP or licensors)

Der Souveräne Malteserorden hat angekündigt, eine kleine Klinik in Gaza-Stadt zu errichten, um die Gesundheitsversorgung in der von Konflikten geprägten Region zu stärken. „Nach Monaten sehr intensiver Hilfslieferungen sind wir gerade dabei, die Voraussetzungen zu schaffen“, erklärte Großhospitalier Josef Blotz gegenüber der Nachrichtenagentur Kathpress in Wien.

Lesen Sie auch 27/03/2025 Gazastreifen: Viele getötete Kinder Viele der Palästinenser, die derzeit bei israelischen Operationen im Gazastreifen ums Leben kommen, sind Minderjährige. Darauf macht die Franziskaner-Kustodie des Heiligen Landes ...

Das Gaza-Projekt sei ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit des katholischen Laienordens, der in mehr als 120 Ländern aktiv ist.

Vergangene Woche besuchte Blotz Jerusalem und traf dort Kardinal Pierbattista Pizzaballa, den Lateinischen Patriarchen. Gemeinsam besprachen sie den Ausbau der humanitären Hilfe in Gaza, insbesondere im Bereich der medizinischen Versorgung. Blotz betonte die Herausforderungen aufgrund der Sicherheitslage, zeigte sich jedoch optimistisch: „Die Voraussetzungen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Lateinischen Patriarchen bis jetzt geschaffen haben, sind so erfolgversprechend, dass wir denken, wir können den nächsten Schritt gehen.“

Der Malteserorden betreibt bereits zahlreiche Einrichtungen weltweit, darunter das Krankenhaus zur Heiligen Familie in Bethlehem, die größte geburtshilfliche Klinik der Region. Mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 95.000 Freiwilligen engagiert sich der Orden in Krankenhäusern, sozialen Projekten und der Nothilfe bei Naturkatastrophen und Konflikten, wie etwa an 70 Orten in der Ukraine. „Wir machen heute immer noch das, was wir schon immer gemacht haben, was zu unserer DNA gehört“, betonte Blotz und hob die fast 950-jährige Tradition des Ordens hervor.

Zusammenkunft in Wien

Von Donnerstag bis Samstag fand in Wien die jährliche „International Hospitalier’s Conference“ statt, bei der rund 150 Experten und Verantwortliche aus aller Welt zusammenkamen. Die Schwerpunktthemen umfassten humanitäre Krisen, Demenz, Migration und Safeguarding, also den Schutz von Kindern und verletzlichen Personen. Impulse kamen unter anderem von der Demenz-Expertin Ursula Sottong, Neurologe Vincenzo Silani und Jesuitenpater Hans Zollner, einem Kinderschutzexperten der Gregoriana-Universität.

Großhospitalier Blotz lobte die aktive Rolle des Malteserordens in Österreich, der seit Jahrhunderten präsent ist. Mit rund 470 Ordensmitgliedern und 2.000 Helfern engagiert sich der Orden unter anderem in Pflegediensten, Katastrophen-Hilfseinsätzen und Kinder-Krisengruppen. In Wien betreibt er ein Pflegewohnheim, während in Amstetten ein spezielles Heim für lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche existiert.

(kap - mg)