Beim Konsistorium 2019: Kardinal Jean Claude Hollerich und Papst Franziskus

Kardinal Hollerich: Größtes Vermächtnis ist Synodalität

Er hatte „das große Glück, ihn noch vor zehn Tagen in Santa Marta treffen zu können" - berichtet Kardinal Jean Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg, im Interview mit uns am Todestag von Papst Franziskus. Es sei „ein großes Zeichen der Auferstehung, dass er am Ostermontag von uns gegangen ist", meint der Kardinal, der auch noch einmal das Pontifikat würdigt - und ganz besonders einen Punkt...