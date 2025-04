Unser Filmtipp: Im Haus meiner Eltern

Nur eines von drei Geschwistern kümmert sich um die altersschwachen Eltern und den schizophrenen Bruder, der noch immer bei ihnen wohnt.

Lesen Sie auch 02/04/2025 Unser Filmtipp: Mit der Faust in die Welt schlagen In der ostsächsischen Provinz bekommt eine vierköpfige Familie nach der Jahrtausendwende die Folgen der neuen kapitalistischen Gesellschaftsform zu spüren. Obwohl sie sozial ...

Die anderen Kinder nehmen nur als Zaungäste an der Misere teil, auch als sich die Situation verschärft. Das in strengem Schwarz-weiß fotografierte Drama kreist um die Frage, was mit Menschen geschieht, wenn ihre Eltern pflegebedürftig werden. Die ohne Musik und oft auch ohne Dialog auskommenden Alltagsbeobachtungen reichen vom Bügeln bis zum Zähneputzen. Am eindrucksvollsten gelingt der Einbezug des psychisch erkrankten Bruders, dessen Darstellung fernab aller Klischees seinen Zustand als Rückzug ins Innere erahnbar macht. - Sehenswert ab 16.

Hier erfahren Sie mehr: https://www.filmdienst.de/film/details/624527/im-haus-meiner-eltern#filmkritik

*Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet.

(filmdienst - mg)