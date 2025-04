Gläubige in Sri Lanka

Misereor ruft zur Fastenaktion 2025: Fokus Sri Lanka

Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor hat mit seiner jährlichen Fastenaktion 2025 zu einer deutschlandweiten Solidaritätsinitiative aufgerufen. Am kommenden Sonntag, 6. April, wird in allen katholischen Kirchengemeinden um Spenden gebeten, um die internationale und nationale Projektarbeit in 83 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas sowie Europas zu finanzieren.

Die diesjährige Kampagne richtet den Fokus auf die schwierige Lebenssituation der Hochlandtamilinnen und -tamilen in den Teeanbaugebieten im zentralen Bergland Sri Lankas. Unter dem Leitwort „Auf die Würde. Fertig. Los!" beleuchtet Misereor die menschenunwürdigen Bedingungen, mit denen die dort lebenden Menschen konfrontiert sind. Der Alltag der Hochlandtamilen ist geprägt von prekären Wohnverhältnissen, niedrigem Lohn auf den Teeplantagen, gesellschaftlicher Ausgrenzung und fehlenden Perspektiven. Das mangelnde Bewusstsein für ihre Rechte verschärft die Situation zusätzlich. Unterstützt durch die Misereor-Partnerorganisation Caritas Sri Lanka-SEDEC werden die Betroffenen mit Maßnahmen gefördert, die ihnen den Weg zu einem würdevolleren und selbstbestimmten Leben ebnen. Neben Bildungsangeboten und Initiativen für soziale Teilhabe helfen Programme, zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen. Dringlichkeit des Engagements Andreas Frick, Hauptgeschäftsführer von Misereor, unterstreicht die Dringlichkeit des Engagements: „Für uns Christinnen und Christen ist es unerlässlich, Fragen nach Menschlichkeit, Menschenwürde und dem Einhalten von Menschenrechten zu stellen und damit ein Zeichen gegen jede Form der Ungerechtigkeit zu setzen." Die Fastenaktion rücke gezielt Menschen in den Mittelpunkt, die von Ausgrenzung betroffen seien und trotz widriger Umstände für ihre Rechte kämpften. Frick appelliert an die Spendenbereitschaft: „Gerade jetzt ist Solidarität über nationale Grenzen hinweg eine dringend notwendige Ressource. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, Menschen nachhaltige Perspektiven zu schenken und damit Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit zu zeigen." Misereor betont, dass die Kraft von Gemeinschaft und Solidarität zentrale Werkzeuge sind, um die Lebensbedingungen im Globalen Süden nachhaltig zu verbessern. Neben dem Fokus auf Sri Lanka weist das Hilfswerk auf die wachsende Nachfrage nach kirchlicher Unterstützung in Form von sozialen und bildenden Projekten hin, die grundlegende Lebensbedingungen sichern. (pm - mg)