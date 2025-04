Die Sankt Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte (@Jörg Farys)

D: Bundesweites Requiem für den Papst

In der Sankt Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte findet an diesem Dienstag das bundesweite Requiem für Papst Franziskus statt.

Dazu ein lädt die Deutsche Bischofskonferenz zusammen mit dem Apostolischen Nuntius in Deutschland und dem Erzbistum Berlin. Seit vergangenem Dienstag liegt in der Kirche ein Kondolenzbuch aus. Der Bischofskonferenz-Vorsitzende, Bischof Georg Bätzing, Nuntius Nikola Eterovic, der Berliner Erzbischof Heiner Koch sowie weitere Mitglieder der Bischofskonferenz nehmen an dem Gottesdienst ab 11.15 Uhr teil, ebenso Spitzenvertreter der Politik. Das Requiem ist nur für geladene Gäste, wird aber vom ZDF übertragen. Großes Interesse am Papst in Deutschland Papst Franziskus starb am Ostermontag und wurde am Samstag in Rom beigesetzt. Seine Beisetzung hat am Samstag laut einer repräsentativen Umfrage fast jeder vierte Deutsche im Fernsehen verfolgt. Das geht aus einer YouGov-Umfrage hervor, wonach 24 Prozent angaben, zumindest Teile der TV-Übertragung gesehen zu haben. Das Meinungsforschungsinstitut befragte eigenen Angaben zufolge 4.598 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland. Die Ergebnisse sind demnach repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. (pm/kna – pr)

