D: „Brückenbauer des Nordens“

Als „Brückenbauer“ hat Bischof Georg Bätzing den verstorbenen früheren Erzbischof von Hamburg, Erzbischof Werner Thissen, gewürdigt. Thissen, der am 15. April verstarb, leitete das Erzbistum von 2003 bis 2014 und war zuvor Weihbischof und Generalvikar in Münster.

„Erzbischof Thissen ist auf die Menschen zugegangen. Brücken zu schlagen war ihm ein Auftrag, und Menschen miteinander zu verbinden und für Dialog und Verständigung zu werben ein Herzensanliegen“, heißt es in einer Würdigung des Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. „Viele wegweisende interreligiöse Impulse sind Erzbischof Thissen in der Hamburger Stadtgesellschaft und im gesamten Erzbistum gelungen“, schrieb Bischof Bätzing an den Nachfolger Thissens, Erzbischof Stefan Heße. „Der Brückenbauer des Nordens war zugleich ein Brückenbauer für den Zusammenhalt der Gesellschaft, an der auch die Kirche Anteil hat.“

Brückenbau sei auch das wesentliche Merkmal seines langjährigen Wirkens in der Deutschen Bischofskonferenz gewesen. „Seine ausgleichenden Positionen und seine ständige Mahnung für einen Weg des Dialogs, seine mahnende und nachdenkliche Stimme, die immer nach dem Gemeinsamen gefragt hat, werden uns fehlen“, so Bätzing.

Bischof räumte Fehler ein

Thissens Eingeständnis um „eigene Begrenzungen, gerade auch im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs im Raum der Kirche“ sei „ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung“ gewesen, „der wir uns als Kirche verpflichtet haben“, formulierte Bätzing weiter. Thissen hatte 2019 schwere Fehler im Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch im Bistum Münster eingeräumt, wo er in den 1980er- und 1990er-Jahren unter anderem in der Verwaltung tätig war.

Der frühere Erzbischof von Hamburg starb in der Nacht auf Dienstag (15.4.) im Alter von 86 Jahren in Hamburg.

