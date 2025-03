Unser Filmtipp: Simón de la Montaña

Ein junger Mann, der etwas sonderbar ist, fühlt sich zuhause nicht mehr wohl und sucht Anschluss an eine Heimgruppe Heranwachsender, die körperlich oder geistig behindert sind.

Lesen Sie auch 19/03/2025 Unser Filmtipp: Spuren von Bewegung vor dem Eis Ein experimentelles Filmessay nähert sich den eingelagerten Restauflagen des Züricher Pendo Verlags und dem Nachlass seiner Gründer an.

In lose verbundenen Vignetten kreist der herausfordernde Film um einen schwer greifbaren Außenseiter, der sich allen Erwartungen entzieht, aber auch selbst noch nicht weiß, wohin mit sich. Auf der einen Seite locken das Interesse an Sexualität oder die Lust an Grenzüberschreitungen, auf der anderen fühlt er sich zugleich für sich und andere verantwortlich. Wie das alles miteinander zusammenhängt, hält der Film auf faszinierende Weise offen. - Sehenswert ab 16. (FilmDienst)

Hier zur Rezension

*Redaktioneller Hinweis: Die rezensierten Filme werden durch den Filmdienst ausgesucht und bearbeitet. Die Katholische Filmkommission für Deutschland ist die Herausgeberin des Portals Filmdienst.de. Sie ist ein Gremium, das im Auftrag der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz arbeitet.