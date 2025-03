„Dream Big Dream True“: Gottes Plan seine Zeit lassen

Vor mehr als zwanzig Jahren hat Sr. Teresa Joseph FMA ein Buch geschrieben, um Menschen zu ermutigen, große Träume zu hegen. Nun hat sie einen Literaturpreis erhalten und erinnert damit daran, dass Gott sich jedes Samens annimmt, der hoffnungsvoll gesät wird.

Von Sr. Jecinter Antoinette Okoth, FSSA

Große Werke finden nicht immer sofortige Anerkennung, aber sie wirken weiter. Etwas mehr als zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung eines Motivationsbuches mit dem Titel: „Dream Big Dream True – 35 Tipps, um das Beste aus deinem Leben zu machen“, wurde Sr. Teresa Joseph FMA endlich mit einem renommierten Preis geehrt, der beweist, dass wahre Inspiration die Prüfung der Zeit überdauert.

Während die Salesianerin aus der indischen Provinz Bombay die ersten Worte für das Buch niederschrieb, hätte sie sich nie vorstellen können, dass ihre Worte im Stillen das Leben vieler Menschen durch Ermutigung, Hoffnung und Sinnhaftigkeit berühren und schließlich eine breite Aufnahme finden würden.

Das Buch, das erstmals 2004 von den Edizioni San Paolo India veröffentlicht wurde, erhielt am 31. Januar 2025 durch die Initiative von Wings Publication International den Golden Book Award 2025 in der Kategorie „Persönliches und zwischenmenschliches Wachstum“.

„Ich betrachte diese Auszeichnung als einen Überraschungsbesuch Gottes, als ein Zeichen seiner bedingungslosen Liebe zu mir“, sagte Sr. Teresa in einem Interview mit Vatican News. „Ich fühle, dass es seine Art ist, alle Dinge zu seiner Zeit schön zu machen, und ich habe mich mit der Idee angefreundet, Gott zu erlauben, nach seinem Zeitplan und auf seine Weise zu wirken."

„In der Schule des Lebens", fügte die in Indien geborene Ordensschwester hinzu, „habe ich die Schönheit des Wartens gelernt. Inmitten von Höhen und Tiefen, Freud und Leid, Begegnungen und Freundschaften hat mich die Erfahrung überzeugt: Zu seiner Zeit macht er alles schön.“

Die Absolventin der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom war erstaunt, als sie die E-Mail von der Organisation der Preisverleihung erhielt. Darin hieß es, das Preisverleihungskomitee sei „hocherfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Buch zum Gewinner des renommierten Golden Book Award 2025 erklärt wurde! Dieser Erfolg spiegelt Ihre außergewöhnliche Erzählweise, Ihr Engagement und die starke Wirkung, die Ihre Worte auf die Leser haben, wider“.

„Das hat mich überrascht, offen gesagt, ich hätte nie damit gerechnet“, räumt sie ein. „Heute sage ich denen, die meine Meinung hören wollen, dass sie sich in Geduld üben, warten und niemals versuchen sollen, Gottes Zeitplan zu beschleunigen.“

Sr. Teresa Joseph mit Kolleginnen nach der Preisverleihung

Mehrere Sprachen, über 25.000 verkaufte Exemplare

Laut Sr. Teresa gibt es Anerkennung auf verschiedenen Ebenen. Das Buch, das derzeit in der 10. Auflage erscheint, hat die Herzen und Köpfe der Leser weltweit erobert. Es bietet eine starke Botschaft zu Themen wie Selbstvertrauen, Selbstliebe, Optimismus, Vergebung und Freundschaft und gibt praktische Ratschläge zur Optimierung des eigenen Lebens.

„Dream Big Dream True“ wurde in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Braille in Englisch, Marathi, Hindi und Khasi, und hat sich mehr als 25.000 Mal verkauft.

Der Erfolg von Sr. Teresas Buch geht über die Zahlen und die renommierte Auszeichnung hinaus. Es schafft eine tiefe Verbindung zu seinen Lesern und gibt ihnen Hoffnung. Das macht es nicht nur zu einem Bestseller, sondern auch zu einem Leuchtturm der Inspiration für Menschen, die ihre eigenen Kämpfe und Siege auf den Seiten des Buches wiederfinden. „Ich habe auch festgestellt, dass viele Menschen, die das Buch gelesen haben, es mochten“, sagte sie.

Junge Menschen inspirierten zum Schreiben

Für Sr. Teresa kam der inspirierende Funke zum Schreiben von „Dream Big Dream True“ aus einer unerwarteten Quelle: junge Menschen. Die Beobachtung ihrer Kämpfe und der besonderen Herausforderungen, mit denen junge Menschen in der heutigen Welt konfrontiert sind, wurde zur treibenden Kraft hinter den Worten, die später die Leser in ihren Bann ziehen sollten.

Sr. Teresa erinnert sich an ihre Zeit als Studentin in Rom und an Professoren, die ihr sagten: „Veröffentlichen oder untergehen“.

„Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass vielen Menschen der Mut fehlt, dass sie leicht aufgeben, weil sie nicht wissen, wie und was sie tun sollen“, verriet sie. „Wenn sie dann von den 35 Tipps in meinem Buch lesen, ,wie man bekommt, was man erwartet‘, höre ich sie wiederholen: man kann bekommen, was man erwartet! Und ein breites Lächeln erhellt ihr Gesicht, und dann haben sie Erfolg. Das macht mich zufrieden.“

Alles zu seiner Zeit

Sr. Teresa glaubt, dass das Timing alles ist, wie ihr verspäteter Erhalt eines Literaturpreises gezeigt hat.

Die Hoffnung, sagte sie, sei die Grundlage ihres Buches, und es sei ihr nicht entgangen, dass der Preis während des Heiligen Jahres der Hoffnung verliehen wurde. „Jeder weiß, was es heißt, zu hoffen. Im Herzen eines jeden Menschen wohnt die Hoffnung als der Wunsch und die Erwartung von guten Dingen, die kommen werden.“

„Ich habe gesehen und andere haben mir mitgeteilt, dass sich dank des Buches in ihnen Veränderungen vollziehen“, schließt Sr. Teresa. „Glauben Sie mir, alles hat seine Zeit. Dies ist das Jahr der Gnade, in dem Dream Big Dream True in ein größeres Licht gerückt wurde, um einen Preis zu gewinnen.“

