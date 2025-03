Neue Radioakademie: Krisen, Hoffnung, Utopien – eine Recherche

Regenbogen über dem Gazastreifen, von Rafah aus gesehen (AFP or licensors)

Krieg, Klimawandel, Spaltung und Krise der Religion: Vielen Menschen macht das Ende der Gewissheiten Angst. Dem setzt das derzeit laufende Heilige Jahr den Begriff Hoffnung entgegen: Mit Hoffnung ist nichts unmöglich.

Der 19-jährige Maximilian Seidel, der in den vergangenen zwei Monaten in unserer Redaktion mitgearbeitet hat, macht sich auf die Suche nach Lösungsansätzen für die Menschheitskrisen; dazu spricht der angehende Journalist mit vier Expertinnen.

Krieg, Klima, Kommunikation und Kirche

Schwester Wamuyu Teresia Wachira setzt mit einem Interview über Krieg und Frieden den Auftakt. Mit der deutschen Klima-Aktivistin Luisa Neubauer sinniert Seidel über den Klimawandel. Mit der Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa von den Philippinen spricht er über gute und schlechte Kommunikation, und schließlich steht ihm Schwester Nathalie Becquart vom vatikanischen Synoden-Sekretariat Rede und Antwort über die Zukunft der Kirche.

Am Ende der Serie haben wir (hoffentlich) Antworten auf die Fragen: Was können wir tun? Und wie können wir unsere Hoffnung bewahren?

