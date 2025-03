Niederlande: Früherer Bischof von Rotterdam Bär gestorben

Der frühere Rotterdamer Bischof Ronald Philippe Bär ist tot. Er starb am 8. März im Alter von 96 Jahren, wie das Bistum mitteilte. Bär war von 1983 bis 1993 Bischof von der niederländischen Hafenstadt und seit 1986 zusätzlich erster Militärbischof der Niederlande.

Geboren im Juli 1928 in Manado in Niederländisch-Indien, trat er 1955 in den Benediktinerorden ein und wurde 1959 zum Priester geweiht. Seine Bischofsweihe empfing er 1982 und war bis zu seiner Beförderung Weihbischof in Rotterdam.

Mit nur 65 Jahren reichte Bär 1993 seinen Amtsverzicht ein, den Papst Johannes Paul II. (1978-2005) annahm. Der Benediktiner kehrte zurück in seine Abtei Chevetogne in Belgien. Er selbst gab später zu Protokoll, in der Rotterdamer Ära habe es viel Feindschaft gegeben.

Die Bischöfe des Landes hatten sich seinerzeit überrascht und bestürzt über sein vorzeitiges Rücktrittsgesuch gezeigt. Bischof Bär habe seine Entscheidung „ohne Rücksprache mit jemandem aus seinem Umfeld getroffen und ohne dass wir die Möglichkeit hatten, ihm unsere Hilfe zukommen zu lassen“, so ein gemeinsames pastorales Schreiben der Bischöfe aus dieser Zeit. Sie teilten „das Leid, das Bischof Bär in seinem bewegten Leben erfahren hat“, so die Bischöfe, die sich dankbar für die geleistete Arbeit des Benediktiners zeigten.

Bär selbst hatte geäußert, dass er nicht mehr die Kraft habe, sich gegen rufschädigende Aktionen gegen seine Person zur Wehr zu setzen und sich nicht mehr in der Lage fühlte, die mit dem Bischofsamt verbundenen Spannungen auf sich zu nehmen. Seine Entscheidung, zurückzutreten und sich in die Abtei Chevetogne zurückzuziehen, blieb trotz verschiedener Versuche, ihn von diesem Schritt abzubringen, unverrückbar.

