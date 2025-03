Eine Kirche in Deutschland

D: Kirchenstatistik 2024 veröffentlicht

Die katholische Kirche verliert mehr als 320.000 Mitglieder. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervor, die am Donnerstag in Bonn vorgelegt wurde. In Deutschland machen die Katholiken 23,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Lesen Sie auch 01/07/2023 D: Kirchen verzeichnen neue Höchstwerte bei Kirchensteuern Trotz sinkender Mitgliederzahlen verzeichnen die beiden großen Kirchen in Deutschland Steuereinnahmen in Rekordhöhe. Bei der katholischen Kirche beliefen sich die ... Demnach zählt die katholische Kirche aktuell rund 19,8 Millionen Mitglieder. Im Jahr 2024 lag der Verlust erneut im sechsstelligen Bereich - aber unter den Zahlen für 2023. Den bisherigen Höchstwert an Austritten verzeichnete die Statistik für das Jahr 2022. Damals verließen mehr als 520.000 Katholikinnen und Katholiken ihre Kirche.



Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, sind auch die Zahlen in den Sakramentenspendungen leicht rückläufig. So lag beispielsweise die Zahl der kirchlichen Trauungen bei 22.504 (im Jahr 2023 noch bei 27.565). Einen erneuten leichten Zuwachs hat es beim Gottesdienstbesuch gegeben, der bei 6,6 Prozent lag (2023: 6,2 Prozent).



Durch die laufenden Strukturmaßnahmen in Bistümern habe sich die Zahl der Pfarreien auf 9.291 (2023: 9.418) verringert. Bundesweit seien insgesamt 29 Priesterweihen zu verzeichnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.



(pm/kna -skr)

