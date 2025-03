Jerusalem: Bugnyar kehrt nicht als Hospiz-Rektor zurück

Der burgenländische Priester Markus Bugnyar wird nicht mehr in seine Funktion als Rektor des Österreichischen Pilger-Hospizes in Jerusalem zurückkehren.

Der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller, verwies gegenüber dem Ö1-Religionsmagazin „Religion aktuell“ am Freitag auf einen entsprechenden Beschluss des Pilgerhospiz-Kuratoriums. Bugnyar war im vergangenen Oktober wegen des Vorwurfs eines „schwerwiegenden Fehlverhaltens in Bezug auf einen Mitarbeiter“ vom Dienst freigestellt worden.

Ergebnisse der daraufhin eingeleiteten kircheninternen Untersuchung gebe es noch keine, so Prüller weiter. Die Vorwürfe gegenüber dem langjährigen Rektor hatte ein sogenannter Friedensdiener erhoben. Im Pilgerhospiz besteht die Möglichkeit, Freiwilligendienst als Ersatz für den Zivildienst zu leisten.

Bugnyar leitete seit 1. Mai 2004 das „Österreichische Pilger-Hospiz zur Heiligen Familie in Jerusalem“. Das Pilgergästehaus mit 124 Betten, Kapelle und dem hauseigenen „Café Triest“ liegt direkt an der Via Dolorosa. 1854 gegründet, ist es das älteste nationale Pilgerhaus im Heiligen Land. Derzeit wird das Haus von Geschäftsführer Lucas Maier geleitet.

(kap – pr)