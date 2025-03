Unser Filmtipp: Spuren von Bewegung vor dem Eis

Ein experimentelles Filmessay nähert sich den eingelagerten Restauflagen des Züricher Pendo Verlags und dem Nachlass seiner Gründer an.

Szenen der Begegnung mit der Tochter der Verlagsgründerin stellt er in grobkörnigen Super-8-Bildern neben fragmentarische Tonband-, Schrift- und Bildfunde. Die mal unruhig rhythmisierte, mal meditative Montage bringt die schiere Unmenge an Archivmaterial in eine zufällige wie zwingende Ordnung. Statt einer dokumentierenden und erzählenden Rekonstruktion von Lebens- und Verlagsgeschichten gelingt vielmehr die Sicht- und Hörbarmachung einer produktiven Kapitulation vor einer vom Zeitgeist unbeachteten Fülle. - Sehenswert ab 16.

Hier erfahren Sie mehr: https://www.filmdienst.de/film/details/622741/spuren-von-bewegung-vor-dem-eis#filmkritik

(filmdienst - mg)