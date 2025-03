„einfach beten!“-App entwickelt neue Gebetsformen für den Alltag

Die App „einfach beten!“ entwickelt sich anlässlich ihres zweijährigen Bestehens zu einer digitalen Gebetsplattform und einem spirituellen Begleiter im Alltag weiter. Neben dem täglichen Gebet mit dem Evangelium und den Gebetsanliegen des Papstes stehen ab dem 6. April zusätzliche Gebetsformen zur Verfügung. Mit-Initiator Pater Dag Heinrichowski erklärt die Details.

„Papst Franziskus wird nicht müde zu betonen, wie wichtig auch das Gebet und auch diese eigene Spiritualität, diese innere Verbundenheit mit dem Wort Gottes sind, auch für eine Kirche der Synodalität. Mit ,einfach beten!‘ versuchen wir auch die neuen Technologien und Möglichkeiten zu nutzen“, erläutert der Jesuit das Grundanliegen des Projektes „einfach beten!", das ein Angebot der Jesuiten Zentraleuropa und des Weltweiten Gebetsnetzwerks des Papstes ist.

In Podcast-Episoden werden dabei Lesungen aus der Heiligen Schrift alltagsnah aufbereitet und Ansätze für Reflexion und das eigene Gebet geschaffen. Eine Gebets-App macht das Angebot auf dem Handy zugänglich - Gebet ,to go', aber mit Tiefgang, denn alle Inhalte werden sorgfältig ausgewählt. Braucht es fürs Beten eine App? „Vielleicht kann man sagen: die digitalen Technologien können so etwas sein wie eine Brücke, eine Einstiegshilfe, eine Unterstützungshilfe für das eigene Gebet, für die persönliche Beziehung zu Jesus Christus.“, ist der junge Jesuit Heinrichowski überzeugt.

Zunehmend beliebt und genutzt

Das „einfach beten!"-Projekt ging am Gründonnerstag 2023 an den Start. Heute nutzen es 9.000 Menschen monatlich, die digitale Gebetsgemeinschaft wächst seit zwei Jahren stetig. Ehrenamtliche Theologinnen und Theologen sowie mehr als 20 Freiwilligen begleiten das Angebot, indem sie Meditationen beisteuern, Korrektur lesen und Texte einsprechen.

P. Dag Heinrichowski SJ

Mit der Erweiterung des Angebotes sollen die Vielfalt des Gebets erlebbar gemacht und Bezüge zum Alltag der Menschen ermöglicht werden, sagt Heinrichowski: „Wir haben festgestellt, es braucht doch auch verschiedene Zugänge zum Gebet, verschiedene Möglichkeiten, weil die Menschen doch verschieden sind. Ich denke da an ein wunderbares Zitat von Papst Benedikt, der einmal gesagt hat, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt.“

Wie beten im Alltag?

Um diesen unterschiedlichen Wegen Rechnung zu tragen, wurde die neue Rubrik „Beten mit meinem Alltag“ eingerichtet, in der Gebete zur persönlichen Reflexion vorgeschlagen werden. Dort gibt es etwa einen Beichtspiegel und die beliebten Tagesrückblicke („Examen“).

Die Rubrik „Beten mit einem Thema“ fasst thematisch ausgerichtete Gebete, beginnend mit dem „Herzensweg“. „Das ist der spirituelle Kompass des weltweiten Gebetsnetzwerks des Papstes, eine Art Aktualisierung, Adaption der Herz-Jesu-Frömmigkeit, passend ja auch zur jüngsten Enzyklika des Heiligen Vaters“, erläutert der Jesuit Heinrichwoski mit Verweis auf den Text von Franziskus „Dilexit nos“.

Unter dem Stichwort „Beten lernen und vertiefen“ können App-Nutzende zudem verschiedene Gebetsformen kennenlernen und das eigene Gebetswissen vertiefen.

Spenden gesucht

„einfach beten!“ wurde von den Jesuiten in Zentraleuropa und dem Weltweiten Gebetsnetzwerk des Papstes im deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen. Die App ist gratis, aber natürlich entstehen den Machern Kosten: App-Mitinitiator Heinrichowski dankt ausdrücklich allen, die für „einfach beten!“ spenden. Es brauche weitere Unterstützung, damit das Projekt und das damit verbundene Netzwerk auch weiterwirken kann. Pater Dag ist auch Koordinator des Weltweiten Gebetsnetzwerkes des Papstes in Deutschland.

(vatican news – pr)