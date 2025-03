Leopard-Panzer (ANSA)

D: Pax Christi gegen Milliarden für Bundeswehr

Friedensaktivisten, darunter katholische, wenden sich gegen geplante Ausgaben für die Bundeswehr in Höhe von mehreren Hundert Milliarden Euro. „Milliarden für Menschen statt für Waffen!" stand auf einem Banner, das bei einer Kundgebung an diesem Mittwochmorgen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin zu sehen war.

„Wenn wir langfristig Frieden in Europa wollen, dann brauchen wir Abrüstung, Rüstungskontrolle und Konzepte gemeinsamer Sicherheit statt immer neuer Hochrüstung", sagte der Pax-Christi-Vorsitzende in Deutschland, Gerold König, zu der Aktion. Durch Aufrüstung werde Frieden nachhaltig nicht gelingen. CDU/CSU und SPD haben sich am Dienstag darauf verständigt, künftig Verteidigungsausgaben, die ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts übersteigen, von der sogenannten Schuldenbremse auszunehmen. Dazu ist eine Grundgesetzänderung nötig. Im Hintergrund steht der Rückzug der US-amerikanischen Militärhilfen für die Ukraine. (kna/pm – gs)