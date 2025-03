D: Erzbischof Koch fordert bessere Rahmenbedingungen für Frauen

m Weltfrauentag hat der Berliner Erzbischof Heiner Koch die Politik zu verbesserten Rahmenbedingungen für Frauen aufgerufen und betont, dass die Vielfalt ihrer Lebenswege respektiert und gefördert werden müsse.

Lesen Sie auch 07/03/2025 UNO: Gleichberechtigung von Mädchen bleibt ein globales Ziel 30 Jahre nach der UN-Frauenkonferenz von Peking ist das Ziel einer gleichberechtigten Förderung von Mädchen weltweit noch nicht erreicht. Trotz Fortschritten seien Millionen ...

Diese Verbesserungen sollten auch bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung eine zentrale Rolle spielen, erklärte Koch in einem vorab verbreiteten Beitrag für den RBB-Hörfunk.

Erzbischof Koch betonte, dass es wichtig sei, Frauen sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kirche noch stärker zu unterstützen, um den unterschiedlichen Herausforderungen und Möglichkeiten, denen Frauen in ihrem Leben begegnen, gerecht zu werden. „Nicht nur am heutigen Frauentag soll uns bewusst werden, dass wir verschiedene Lebensweisen zu respektieren und zu fördern haben, in denen Frauen ihr Leben gestalten und entfalten wollen: sei es im Beruf, als Mutter, in einem gesellschaftlichen oder kirchlichen Engagement oder auf andere Weisen, die sie für ihr Leben wählen“, sagte er.

Vielfalt der Lebensentscheidungen

Er hob hervor, dass die Vielfalt der Lebensentscheidungen von Frauen einen großen Beitrag zur Gesellschaft leiste und es daher essenziell sei, dass diese anerkannt und gestützt würden. Der Weltfrauentag sei ein Anlass, um innezuhalten und sich dieser Verantwortung bewusst zu werden. Gleichzeitig mahnte der Erzbischof, dass die Förderung und Unterstützung von Frauen nicht auf symbolische Gesten beschränkt bleiben dürfe, sondern konkrete Maßnahmen erfordere.

Kochs Appell richtet sich sowohl an die Politik als auch an die Gesellschaft und die Kirche, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, Frauen in ihren unterschiedlichen Rollen wertzuschätzen und ihnen durch verbesserte Rahmenbedingungen mehr Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Der Weltfrauentag erinnert weltweit an die Errungenschaften und Herausforderungen in der Gleichberechtigung von Frauen und dient als Plattform für Forderungen nach weiterem Fortschritt.

(kna - mg)