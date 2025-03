D: Prälat Moll dokumentiert die neuen Glaubenszeugen

Als Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jahrhunderts hat Prälat Helmut Moll die Märtyrer der vergangenen 24 Jahre zusammengetragen und damit das bisherige Verzeichnis der Glaubenszeugen um eine weitere Epoche ergänzt. Molls neues Werk ist jetzt in Deutschland erschienen.

Lesen Sie auch 02/06/2022 Weltkirche: Selige und heilige Ehepaare Hier lesen Sie eine Ausführung von Prälat Prof. Dr. Helmut Moll über selige und heilige Ehepaare.

Die Christenverfolgung ist keine historische Erinnerung, sondern eine bedrückende Realität. Papst Franziskus betont in seiner Verkündigungsbulle Spes non confundit für das Heilige Jahr 2025 die Aktualität dieses Themas: „Das glaubwürdigste Zeugnis für diese Hoffnung geben uns die Märtyrer“, so Papst Franziskus. Tatsächlich erlebt die Kirche weltweit eine neue Welle der Christenverfolgung, wie Kardinal Kurt Koch im Vorwort des neuen Buches von Prälat Moll schreibt: „Heute gibt es mehr christliche Märtyrer als bei den grausamen Christenverfolgungen in den ersten Jahrhunderten.“ Helmut Moll stellt mit seinem Werk eine schmerzliche Realität ins Licht: Das Martyrium ist nicht nur ein Phänomen der frühen Kirche oder der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts – es setzt sich auch im 21. Jahrhundert fort.

Die neuen Glaubenszeugen

Das Buch stellt eine Liste an christlichen Märtyrern vor, die aus dem deutschsprachigen Raum stammen und in den letzten zwei Jahrzehnten ihr Leben für den Glauben hingegeben haben. Darunter finden sich Missionare, Priester, Ordensleute und engagierte Laien wie der Fidei-donum-Priester Luis Lintner, der Jesuitenpater Otto Messmer oder das evangelikale Ehepaar Johannes und Sabine Hentschel mit ihrem Sohn Simon. Besonders bedrückend sind die Schicksale junger Frauen wie Rita Stumpp und Anita Grünwald, die als Bibelschülerinnen in Afghanistan ermordet wurden, oder der freikirchlichen Missionarin Beatrice Stöckli, die 2020 von Islamisten in Mali getötet wurde. Ihre Geschichten erzählen von Mut, Hingabe und einer tiefen Überzeugung, für die sie ihr Leben einsetzten.

Ökumenisches Zeugnis des Glaubens

Eine besondere Dimension dieses Werks ist die Berücksichtigung nicht nur katholischer, sondern auch evangelischer und freikirchlicher Märtyrer. Damit setzt Moll eine Linie fort, die das Zweite Vatikanische Konzil und Papst Franziskus betonen: Das Martyrium ist ein gemeinsames Erbe der gesamten Christenheit. Die ökumenische Dimension dieses Buches macht es besonders wertvoll, denn es dokumentiert, dass das Zeugnis des Blutes die Trennungen zwischen den Konfessionen überwindet.

Ein Werk von bleibender Bedeutung

Helmut Moll hat mit diesem Buch nicht nur eine wichtige Ergänzung zum bestehenden Martyrologium geschaffen, sondern auch ein Werk vorgelegt, das anrührt und nachdenklich macht. Die Schicksale der Glaubenszeugen fordern dazu auf, sich mit der Realität der Christenverfolgung auseinanderzusetzen und den eigenen Glauben neu zu betrachten. Das Werk ist eine Mahnung und ein Vermächtnis zugleich – für ein Christentum, das sich nicht bequem zurücklehnt, sondern die Zeugnisse der Märtyrer als Auftrag für die Gegenwart versteht.

Zum Mitschreiben

Helmut Moll: Christliche deutschsprachige Märtyrer (2000-2024). Zum Heiligen Jahr 2025. Mit einem Vorwort von Kurt Kardinal Koch, erschienen im Dominus-Verlag Augsburg 2025.

Eine Rezension von Mario Galgano.

(vatican news)