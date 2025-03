D: Bätzing wünscht sich mehr Dialog mit Kirchenkritikern

Der Limburger Bischof Georg Bätzing wünscht sich mehr Dialog mit Kirchenkritikern.

Lesen Sie auch 18/03/2025 D: „Wir sind Kirche“ begrüßt Fokus auf Ortskirchen bei Reformen Die Reformgruppe „Wir sind Kirche“ zeigt sich erfreut über den jüngst durch Kardinal Grech vorgestellten Prozess zur weltweiten Umsetzung der Synodenbeschlüsse. Nun liege es an den ...

„Wir müssen mit den Kritikern im Gespräch sein - auch denen, die uns distanziert begegnen“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am Freitagnachmittag in Frankfurt. „Ich möchte diese Menschen fragen, was glaubst du, was hält dich? Ist das nicht unsere Aufgabe, um dann auch wieder über Gott sprechen zu können?“

Zugleich warb der Bischof dafür, auf alle Menschen zuzugehen. „Wir brauchen Dialog, wir dürfen nicht warten, bis die Menschen zu uns in die Kirche kommen.“

Nicht abwarten, dass jemand kommt

Bätzing äußerte sich bei einer Podiumsdiskussion über die Rolle der Kirche in der heutigen Gesellschaft bei einem Kongress der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Daran nahm auch die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Christiane Tietz, teil.

(kna – sk)