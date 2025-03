Deutsche Bischöfe beraten in Vollversammlung

Überschattet von der Erkrankung des Papstes in Rom beraten die katholischen Bischöfe in Deutschland ab Montag über die Lage der Kirche. Es geht auch um die Folgen der Bundestagswahl. Zu Gast ist überdies ein Bischof aus Syrien.

Lesen Sie auch 09/03/2025 D: Münsteraner Bischof Genn tritt mit 75 Jahren in den Ruhestand Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch von Bischof Felix Genn von Münster angenommen. Das gab der Vatikan an diesem Sonntag bekannt.

Rund 60 Bischöfe und Weihbischöfe aus den 27 deutschen Diözesen nehmen an der Vollversammlung im Kloster Steinfeld (Nordrhein-Westfalen) teil. Sie wollen laut Programm auch über die politische Entwicklung Deutschlands sprechen. Die in Teilen rechtsextreme AfD hatte am 23. Februar auch in katholisch geprägten Regionen deutlich zugelegt. Insgesamt verdoppelte sie ihr Ergebnis auf 20,8 Prozent. Die Bischöfe hatten die AfD als für Christen nicht wählbar bezeichnet.

Welche Folgen die schwere Atemwegserkrankung des Papstes hat, ist kein offizielles Thema der Tagung. Zwei Höhepunkte im Pontifikat von Papst Franziskus stehen auf der Tagesordnung der Vollversammlung: seine Sozial- und Umwelt-Enzyklika „Laudato si", die vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, und die Ergebnisse der Weltsynode, die im vergangenen Oktober in Rom endete.



Folgen für den Reformprozess

Wie das Abschlussdokument des katholischen Weltkirchentreffens zu bewerten ist und welche Konsequenzen zu ziehen sind, darüber gehen die Meinungen in der Deutschen Bischofskonferenz auseinander. Der Vorsitzende, der Limburger Bischof Georg Bätzing, sieht sich gestärkt für den Reformprozess der Kirche in Deutschland: Im Synodalen Ausschuss beraten Bischöfe und Laien über Fragen etwa von Macht und Gewaltenteilung und die Rolle der Frauen in der Kirche. Der Kölner Erzbischof Woelki sowie die Bischöfe Rudolf Voderholzer (Regensburg), Stefan Oster (Passau) und Gregor Maria Hanke (Eichstätt) lehnen den Synodalen Ausschuss dagegen ab. Auch sie sehen sich durch die Weltsynode bestätigt.



Mit dem Reformprozess reagiert die Kirche in Deutschland auf den Missbrauchsskandal. Die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche ist seit vielen Jahren ein Thema der Vollversammlungen, auch diesmal wieder.

Syrischer Erzbischof als Gast

Die Bischöfe befassen sich zudem mit der politischen Lage im Nahen Osten. Der syrisch-katholische Erzbischof von Homs, Jacques Mourad, wird als Gast erwartet. Er berichtet über das schwierige Leben der Christen in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes durch islamistische Milizen. Mourad war 2015 von Dschihadisten entführt und fünf Monate lang gefangen gehalten worden.

(kap – gs)