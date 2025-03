Buchtipp: „Egal wohin, Baby“

Es gibt nicht viele Schriftsteller im deutschen Sprachraum, die einen eigenen, unverwechselbaren Sound haben. Bei Christoph Ransmayr ist das so.

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

Der Österreicher ist ein Globetrotter des Geistes; wie ein moderner Odysseus bereist er die Welt, beobachtet und notiert, achtet noch auf die flüchtigsten Details und webt aus alldem Sprachteppiche, die an die Knüpfkunst der Arachne erinnern. Arachne, so hieß in seinem Roman „Die letzte Welt“ (1988) die Taubstumme aus Tomi, in deren Webereien ein Römer, der sich am Rand der Welt auf die Suche nach dem verschollenen Ovid gemacht hatte, auf einmal Motive des Verschwundenen ausmachte. Eine blitzartige Erkenntnis – auf einmal wird alles zum Verweis auf den Dichter, die bisher stumme Landschaft beginnt zu sprechen, der Suchende hat das „Zauberwort“ gefunden.

Ein Gewebe wie von Arachne geknüpft

So arbeitet Ransmayr: Alles wird ihm zum Zeichen, das auf anderes deutet. Eine Reise ins Geheimnis. Und eine Reise, die nicht enden will; auch Odysseus kam doch nach langer Irrfahrt eher zufällig nach Hause, oder kam er in Wirklichkeit gar nicht mehr zurück?

Christoph Ransmayr (Foto: Amrei-Marie)

Ein ganz eigener Sound also. Jetzt hat Ransmayr mit „Egal wohin, Baby“ ein Buch aus siebzig „Mikroromanen“ vorgelegt: Jeweils von einem Schnappschuss ausgehend, der auf einer seiner Touren entstanden ist, skizziert er kurze Erzählungen, Mikroromane eben. Es beginnt mit einem Taufschein und endet am Grab des Homer; Ransmyr führt uns auf den litauischen „Berg der Kreuze“, in einen Ingolstädter Bahnhof oder eine österreichische Klosterbibliothek, aber auch ins ewige Eis oder in brasilianische Küstenstädtchen.

Mikroromane

Man kann sich von diesen Miniaturen, in denen scheinbar spielerisch die großen Fragen der Menschheit aufgerufen werden, gar nicht mehr lösen. Der Österreicher (der sich in diesem Buch „Lorcan“ nennt) beweist einmal mehr, dass er aus flüchtigen Impressionen etwas Bleibendes zu schaffen vermag.

Die Angaben: Christoph Ransmayr, „Egal wohin, Baby“, Fischer Verlag, ca. 28 Euro.

