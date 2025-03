Unser Buchtipp: Das Geheimnis der Wolken

„Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände.“ (Psalm 19,2) – seit jeher faszinieren Wolken die Menschheit. Sie sind nicht nur Indikatoren für Wetter und Klima, sondern tragen auch eine tiefere symbolische und religiöse Bedeutung. Vincenzo Levizzani, renommierter Atmosphärenphysiker, nimmt uns mit auf eine Reise durch die Wolkenwelt, die sowohl naturwissenschaftlich als auch poetisch ist.

In Das Geheimnis der Wolken zeigt der Autor auf beeindruckende Weise, dass Wolken mehr sind als bloße Verdichtungen von Wasserdampf. Sie sind komplexe Gebilde, die das Wettergeschehen beeinflussen, den Klimawandel mitbestimmen und in ihrer Dynamik ein Spiegelbild der empfindlichen Balance unseres Planeten sind. Dabei gelingt Levizzani ein spannender Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Kulturgeschichte und persönlicher Faszination.

Eine Reise in das Wolkenuniversum

Mit einer Mischung aus präziser Sachkenntnis und erzählerischem Feingefühl erklärt Levizzani, was Hydrometeore sind, warum Superzellengewitter entstehen und wie man Wolken „impfen“ kann. Doch das Buch bleibt nicht nur bei meteorologischen Fakten stehen. Vielmehr lädt es dazu ein, den Blick wieder nach oben zu richten und sich mit der Magie des Himmels auseinanderzusetzen.

Levizzani selbst beschreibt seine Motivation folgendermaßen: „Ich möchte versuchen, den Kontakt zu unserem Wolkenuniversum wiederherzustellen, der uns in der Hektik des Alltags verloren gegangen ist.“

Und genau das gelingt ihm: Er entführt den Leser in eine Welt, in der Wetterphänomene greifbar werden und Wolken ihre Geheimnisse preisgeben. Dabei wird klar: Der Himmel ist ein offenes Buch, das wir nur lernen müssen zu lesen.

Wolken am Himmel (AFP or licensors)

Wolken in der Bibel – Zwischen Zeichen und Offenbarung

Neben der wissenschaftlichen Betrachtung haben Wolken in der biblischen Überlieferung eine tief symbolische Bedeutung. Sie stehen für die Gegenwart Gottes und dienen als Zeichen göttlicher Führung. So erscheint Gott dem Volk Israel in einer Wolkensäule (Exodus 13,21), und bei der Verklärung Jesu hüllt eine leuchtende Wolke ihn und seine Jünger ein (Matthäus 17,5). Wolken sind dabei nicht nur ein meteorologisches Phänomen, sondern auch eine spirituelle Brücke zwischen Himmel und Erde.

Levizzanis Buch eröffnet die Möglichkeit, Wolken in einem doppelten Sinne zu betrachten: als wissenschaftliches Phänomen, das wir verstehen und nutzen können, und als Symbol für das Unerklärliche, das uns zum Staunen bringt.

Wolken und Sonnenschein (AFP or licensors)

Fazit: Ein Buch für Wetterfreunde und Sinnsucher

Das Geheimnis der Wolken ist ein beeindruckendes Buch, das Wissenschaft und Ästhetik vereint. Es spricht sowohl Meteorologie-Interessierte als auch Naturbegeisterte an und lädt dazu ein, den Himmel mit neuen Augen zu betrachten. Besonders gelungen ist die Verbindung von wissenschaftlicher Exaktheit mit einer poetischen Erzählweise, die das Buch zu einem echten Lesevergnügen macht.

Wer sich für Wetter, Klimawandel oder die philosophische Dimension des Himmels interessiert, wird in diesem Buch eine faszinierende Lektüre finden. Levizzani zeigt eindrucksvoll, dass der Himmel nicht nur eine physikalische Erscheinung ist, sondern auch ein Raum des Staunens, des Glaubens und der Erkenntnis.

Zum Mitschreiben

Vincenzo Levizzani: Das Geheimnis der Wolken. Handbuch zum Lesen des Himmels, erschienen im Verlag HarperCollins 2025.

Eine Rezension von Mario Galgano.

(vatican news)