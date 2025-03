D: Bischofskonferenz tagt im Bistum Aachen

Die deutsche Bischofskonferenz hält nächste Woche vom 10. bis 13. März ihre Frühjahrs-Vollversammlung ab. Schauplatz ist erstmals das Kloster Steinfeld im Bistum Aachen.

Die 61 Teilnehmenden planen unter anderem einen Studientag zur Wirkung der Sozial- und Umweltenzyklika „Laudato siʼ“ von Papst Franziskus, die vor zehn Jahren veröffentlicht wurde. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Lage der Christen im Nahen Osten, speziell in Syrien, worüber der Erzbischof von Homs in der Vollversammlung sprechen wird.

Die Bischöfe befassen sich außerdem mit den Fragen einer synodalen Kirche angesichts der Ergebnisse der Weltsynode und des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland. Außerdem soll es um Fragen von Aufklärung und Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche gehen.

Auch eine erste Einschätzung der Bundestagswahlen

Angesichts der aktuellen politischen Debatten in Deutschland wird die Vollversammlung auch eine erste Einschätzung der Bundestagswahlen und insbesondere der Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien vornehmen. An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am 10. März werden der päpstliche Nuntius Nikola Eterović sowie als Gast Bischof Jude Nishantha Silva von Badulla (Sri Lanka) teilnehmen.

(dbk – sk)