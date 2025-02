Unser Sonntag im März mit Prof. Nadja El Beheiri

Unser Sonntag: Prof. Dr. Nadja El Beheiri

Die Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters hat Rechtswissenschaften in Wien studiert und in Verfassungsrecht promoviert. Sie habilitierte sich für dieses Fach in Ungarn. Seit 2014 ist sie ordentliche Professorin und leitet den Lehrstuhl für Römisches Recht an der katholischen Universität in Budapest.

Ihr Forschungsgebiet umfasst das Staatsrecht der römischen Republik, die Wechselbeziehungen zwischen philosophischem und rechtlichem Denken sowie die Bedeutung von Moral und Tugenden als Fundament sowohl des Rechts als auch der politischen Theorie. El Beheiri lebt seit 1993 in Ungarn. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Abendsendung am Samstag Die vollständige Betrachtung hören Sie in unserer Abendsendung am Samstag. (Radio Vatikan - Redaktion Claudia Kaminski) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.