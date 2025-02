„Wissenschaftlerinnen im Fach Theologie benachteiligt“

Papst Franziskus im vergangenen Jahr mit einer Delegation des International Network of societies for Catholic Theology (Vatican Media)

Wissenschaftlerinnen haben es schwer - in der Theologie ganz besonders. Das schreiben die Theologinnen Julia Enxing (Bochum) und Martina Bär (Graz) auf dem Portal feinschwarz.net.

Die Professorinnen für Fundamentaltheologie schildern: Nur jede fünfte Professur in der Theologie sei von einer Frau besetzt - im Durchschnitt aller Universitätsdisziplinen sei es jede vierte. Neben dem „Gender Pay Gap“ beschreiben sie einen ausgeprägten „Gender Graduation Gap“ in der Katholischen Theologie: „Nur 26 Prozent der angestrebten Promotionen von Frauen erreichen ihr Ziel, das entspricht etwa einem Viertel der Gesamtzahl.“

Dieses „Frauen-Viertel“ sei allerdings im Vergleich mit anderen Fächern Deutschlands und vor allem in den Geisteswissenschaften (56 Prozent) sehr niedrig. Bär und Enxing bilanzieren: „Die Wahrscheinlichkeit, eine Promotion erfolgreich abzuschließen, ist bei Doktoranden um gut zwei Drittel höher als bei Doktorandinnen.“

Der sogenannte Matilda-Effekt

Außerdem wirke sich der sogenannte Matilda-Effekt in der Theologie aus. Er besage, dass die von Frauen produzierten wissenschaftlichen Forschungen weniger Aufmerksamkeit und Anerkennung erführen. Das drücke sich auch in einem „Gender Citation Gap“ aus - Wissenschaftlerinnen würden weniger häufig zitiert als ihre männlichen Kollegen.

Weitere Diskriminierungserfahrungen erleben die Theologinnen in ihrer Disziplin, wenn es um die Beantragung der kirchlichen Lehrerlaubnis gehe: „Hier erhalten Frauen deutlich öfter Nachfragen oder Beanstandungen durch Rom, so dass sich die intransparenten Verfahren möglicherweise über einen längeren Zeitraum hinziehen können.“ Auch das Wissen darum wirke hemmend, so die Autorinnen.

„Immer wieder stehen Frauen aufgrund des eigenen harten Kampfes um Anerkennung und Reputation anderen Frauen im Wege“

Enxing und Bär bemängeln, auch mit der weiblichen Solidarität unter Theologinnen sei es nicht weit her: „Immer wieder stehen Frauen aufgrund des eigenen harten Kampfes um Anerkennung und Reputation anderen Frauen im Wege.“ Die Theologinnen warnen vor der Gefahr, der jüngeren Generation die gleiche harte Schule zuzumuten: „Es anders zu machen, hat nichts mit einer Gönnerhaftigkeit zu tun, sondern mit der Überzeugung, dass es das Wagnis wert ist“, schreiben sie. Es gelte, einen „Theorie Praxis Gap“ zu überwinden.



Wolle die akademische Theologie noch ernst genommen werden, „so wäre es unserer Meinung nach an der Zeit, Energie eher in die Selbsthinterfragung als in die Selbsterhaltung zu stecken“, so die Autorinnen.

