D: Marx trifft syrisch-orthodoxen Patriarchen

Kardinal Reinhard Marx hat am Donnerstag Patriarch Mor Ignatius Aphrem II. von Antiochien getroffen, der sich zur Sicherheitskonferenz in München aufhält.

Der Erzbischof von München und Freising tauschte sich mit dem Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche über die Lage der Christinnen und Christen in Syrien sowie die Lage syrischer Geflüchteter in Deutschland aus.



Zu den Gesprächsthemen gehörte die Situation in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes aus christlicher Sicht und welche Folgen der Regierungswechsel für Geflüchtete in der Erzdiözese München und Freising hat.

Region mit einer der ältesten christlichen Traditionen

Das heutige Syrien gehört zu den Regionen mit einer der ältesten christlichen Traditionen, die bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus zurückreicht. Aphrem II. ist seit 2014 der 123. Patriarch der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien. In München feiert die syrisch-orthodoxe Gemeinde, bestehend aus rund 100 Familien, ihre Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Anna.

