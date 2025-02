Österreich: Bischof Glettler appelliert an Regierungsverhandler

Demonstration in Wien gegen eine Regierung unter der rechtsgerichteten FPÖ (ANSA)

Der katholische Innsbrucker Bischof Hermann Glettler hat die Regierungsverhandler dazu aufgefordert, „Menschen zusammenzuführen und das Miteinander zu stärken". In einer Predigt sagte Glettler am Sonntag: „Bitte nicht das soziale Klima weiter vergiften!"

Glettler äußerte sich in der Pfarre Neustift im Stubaital. Angesichts vieler gesellschaftlicher Herausforderungen brauche es ein geduldiges Erarbeiten von Lösungen „und nicht das parteipolitische Bewirtschaften der Probleme", sagte der Bischof in Richtung der politisch Verantwortlichen, die derzeit um eine neue Regierungskoalition in Österreich ringen. Ein Kabinett unter der Führung der rechtsgerichteten FPÖ, die mit der konservativen ÖVP verhandelt, wird immer wahrscheinlicher.

„Wir wollen keine neuen Feindbilder, sondern die Sorge um ein gutes Leben für alle - besonders für Armutsgefährdete und Heimatsuchende", sagte Bischof Gletter. Es brauche die nötige Weitsicht in der Europa-Politik und im Einsatz für die Umwelt. Darüber hinaus dürfe in Österreich das freiwillige Engagement so vieler Menschen nicht durch angedrohte Kürzungen infrage gestellt werden.

„Wir wollen keine neuen Feindbilder, sondern die Sorge um ein gutes Leben für alle“

Hintergrund

Unter dem Titel „Netzwerken" führt die Pfarre Neustift in diesem Jahr ein neues Projekt durch, in dessen Rahmen möglichst viele Menschen im Pfarrgebiet angesprochen werden sollen. Auftakt war an diesem Sonntag die Festmesse mit Bischof Glettler. Bis Dienstag solle es zahlreiche Treffen mit Vereinen und weiteren Einrichtungen geben, wo die Pfarrverantwortlichen mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen wollen, um deren Anliegen wahrzunehmen.

(kap – gs)