Österreich: Caritas fordert Lösungen für politische Stabilität

Angesichts der am Mittwoch geplatzten Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und FPÖ hat die Caritas in Land für eine „rasche, konstruktive Lösung und Klarheit für die nächsten Schritte" geworben. „Unser Land kann es sich nicht leisten, weitere Monate ohne klare politische Weichenstellungen zu verbringen", erklärte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch 12/02/2025 Österreich: Israelitische Kultusgemeinde ehrt Schönborn Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) hat Kardinal Christoph Schönborn für seine Verdienste um den jüdisch-christlichen Dialog ausgezeichnet. „Gerade jetzt braucht es von uns allen als Gesellschaft Vertrauen und Zuversicht und Zusammenhalt. 136 Tage Verhandlungen sind eine lange Zeit - umso wichtiger ist es, dass jetzt alle Beteiligten an neuen konstruktiven Lösungen arbeiten - für eine baldige politische Stabilität und zukunftsorientierte Politik", forderte die Caritas. Sollte eine Expertenregierung beauftragt werden, müsse diese auch mit entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet werden: „Wer Verantwortung trägt, muss auch handeln - im Sinne der Menschen, die tagtäglich darauf warten, dass Politik Lösungen schafft. Es braucht Dialog, Mut zum Kompromiss und die Bereitschaft, über Differenzen hinweg am Gemeinsamen zu arbeiten." Die Herausforderungen seien schließlich enorm, unterstrich Tödtling-Musenbichler einmal mehr: „Die Teuerung belastet viele Haushalte, Kinder haben ungleiche Chancen auf Bildung, die Klimakrise drängt, globale Konflikte verschärfen sich, und der Fachkräftemangel in der Pflege bleibt ungelöst." Zudem stehe die Budgetkonsolidierung ins Haus. Dies alles könne nur gemeinsam gelingen. Politik, NGOs, Zivilgesellschaft und Interessenvertretungen müssten daher an einem Strang ziehen und „Brücken statt Gräben" über Partei- und Ideologiegrenzen hinweg bauen. (kap - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

