Niederlanden: Rückkehr der Kapuziner

Die Kapuziner haben ihren traditionsreichen Standort in den Niederlanden nach Jahren der Abwesenheit wieder besiedelt. Ab Februar bewohnt eine internationale Gemeinschaft das Emmauskloster in Velp bei Arnheim.

Die Deutsche Kapuzinerprovinz mit Sitz in München teilte mit, dass sechs Ordensmänner aus fünf verschiedenen Ländern in das Kloster eingezogen sind. Einige Kapuziner lebten bereits zuvor dort und hatten sich das Ziel gesetzt, Velp erneut zu einem Ort der Stille, des Gebets und der Gastfreundschaft zu machen. Damit kehrt der Orden an einen seiner historisch bedeutendsten Standorte zurück: Von 1645 bis 2014 waren die Kapuziner dort zu Hause.

Die niederländische Kapuzinerprovinz war bis in die 1960er Jahre eine der größten weltweit mit rund 660 Ordensbrüdern. Heute gibt es in den Niederlanden nur noch 20 einheimische Kapuziner, von denen der jüngste 67 Jahre alt ist. Die meisten von ihnen leben in Breda an der Grenze zu Belgien.

„San Lorenzo Project“

Bereits seit 2021 arbeitet der Orden an einem Neuaufbruch in den Niederlanden. Im Rahmen des sogenannten „San Lorenzo Project“ stellt die Ordensgemeinschaft internationale Gruppen zusammen, die in europäischen Ländern mit rückläufigem klösterlichem Leben einen Neuanfang wagen. Benannt ist das Projekt nach dem heiligen Laurentius von Brindisi, der einst maßgeblich zur Verbreitung des Kapuzinerordens in Europa beitrug.

Das Velper Kloster trägt den Namen Emmaus in Anlehnung an den biblischen Ort, an dem Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnete. Die sechs Ordensmänner der neuen Gemeinschaft stammen aus den Niederlanden, Deutschland, Indien, Tansania und Indonesien. „Das Emmauskloster ist ein wunderbarer franziskanischer Ort, an dem wir neue Angebote für spirituelle Sinnsucher sowie Interessierte am franziskanischen Leben schaffen werden“, erklärte Bruder Christophorus Goedereis. Er lebt seit 2022 in Velp und leitet die „Delegation Belgien und Niederlande“, die zur Deutschen Kapuzinerprovinz gehört. Im Zuge der Wiederbesiedlung wurde der Delegationssitz von Tilburg nach Velp verlegt.

Die Kapuziner sind ein katholischer Bettelorden, dessen Name sich von der charakteristischen Kapuze der Ordenstracht ableitet. Die Deutsche Kapuzinerprovinz umfasst Deutschland, die Niederlande, den flämischen Teil Belgiens und Teile Österreichs und zählt rund 180 Mitglieder. Ihr Provinzsitz befindet sich in München.

(kna – mg)