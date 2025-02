München und Villach: Erzbischof Lackner verurteilt Terror

Franz Lackner, Erzbischof von Salzburg und Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz in Österreich (Gudrun Sailer)

Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gegen einen „gottlosen Terror" ruft der Salzburger Erzbischof Franz Lackner nach den mutmaßlich islamistisch motivierten Angriffen in Villach und München auf. „Die Nachrichten aus Villach erschüttern mich zutiefst. Angesichts solcher abscheulicher Barbarei gegenüber den Wehrlosesten fehlen uns die Worte", schrieb der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz am Sonntag im Kurznachrichtendienst „Bluesky".

Dennoch dürfe man nicht schweigen. „Die Grausamkeit, die wir in Villach und München gesehen haben, ist nicht Glaube, sondern blutiger, gottloser Terror; sie hat keine Nationalität, kein Gesicht und keine Hautfarbe", so der Erzbischof. Der extreme, radikale Islamismus kenne nur Gewalt und Hass. „Er will zerstören und spalten - und gerade deshalb können wir ihm als Gesellschaft nur begegnen, indem wir zusammenstehen und zusammenhalten", forderte Lackner auf. Beide Verbrechen müssten „so entschieden wie besonnen aufgeklärt werden".

Der Bischofskonferenz-Vorsitzende rief zum Gebet für die Opfer und ihre Angehörigen auf. Ausdrücklich dankte er auch jenen, die an den Tatorten „unter Einsatz ihres Lebens mit Zivilcourage und in wirklicher Nächstenliebe geholfen haben".

