Würzburg - dort wird am 2.3.2025 das Dekret zur neuen Provinz der Missionare von Mariannhill (CMM) unterzeichnet

Deutschsprachige Mariannhiller vereinen sich in neuer Provinz

Die Missionare von Mariannhill (CMM) in Deutschland, Österreich und der Schweiz schließen sich am 2. März 2025 zur neuen Mitteleuropäischen Provinz zusammen. Das gab der Missionsorden auf seiner Internetseite bekannt. Generalsuperior Pater Michael Maß werde am Gedenktag des Seligen Pater Engelmar Unzeitig auf dem Altar mit der Urne dieses Märtyrers im Piusseminar in Würzburg das entsprechende Dekret unterzeichnen und eine Übergangsleitung einsetzen.

Die Übergangsleitung wird die neue Provinz bis zum regulären Wahlkapitel leiten. Zum ersten Provinzial der Mitteleuropäischen Provinz ernannte Generalsuperior Maß den bisherigen deutschen Provinzial und Regionaloberen von Österreich, Pater Christoph Eisentraut, heißt es in der Pressemitteilung vom Mittwoch. Pater Eisentraut (64) stammt aus dem Bistum Würzburg und arbeitete viele Jahre als Missionar in Simbabwe und Südafrika. Von 2010 bis 2016 war er Generalrat der Missionare von Mariannhill in Rom. Pater Christoph Eisentraut CMM (Bildrechte: © 2025 Missionare von Mariannhill) Zur Mitteleuropäischen Provinz gehören laut Angaben der Missionare von Marianhill im Moment 46 Mitbrüder, von denen zwölf afrikanische Wurzeln haben. Der Prozess der Internationalisierung solle auch künftig fortgeführt werden. Im Gegensatz zu Europa verzeichne die Gemeinschaft der Missionare von Mariannhill auf dem afrikanischen Kontinent zahlreiche Neueintritte. Am 2. Februar 2025 begannen beispielsweise 24 Männer aus verschiedenen afrikanischen Ländern und Kolumbien ihr Noviziat im Mutterkloster Mariannhill in Südafrika. (pm - sst)