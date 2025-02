Solidarität mit der Ukraine (ANSA)

KIRCHE Deutschland

Ukraine

Solidarität

Diözese

Krieg

D: Wie das Bistum Fulda der Ukraine hilft

Kurz vor dem dritten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine hält das Bistum Fulda an ihre Solidaritätsaktionen für die Ukraine fest. Rollstühle, Winterkleidung, Gehhilfen und andere Hilfsgüter werden per LKW-Transport verschickt.

Lesen Sie auch 25/12/2023 Deutsche Bischöfe: Gegen Krieg und für mehr Miteinander Der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, aber auch gesellschaftliche Spaltung und Antisemitismus waren die Themen der diesjährigen Weihnachtspredigten der katholischen Bischöfe ... Diese Hilfsgüter werden für Kriegsversehrte sowie für ältere Menschen benötigt. Sie werden in das von Russland überfallene Land geliefert, wie das Bistum mitteilte. Zuvor habe eine Arbeitsgruppe des Bistums zu Spenden aus dem orthopädischen Bereich aufgerufen. Darüber hinaus sollen auch Winterkleidung und Decken geliefert werden. Bischof Michael Gerber, der auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, unterstützt diese Ukrainehilfe. Langjährige Hilfe „Durch den fürchterlichen russischen Angriffskrieg wird diese Würde gerade mit Füßen getreten“, sagte Gerber bei der Segnung eines für die Ukraine zur Verfügung gestellten Transporters der Caritas im Jahr 2023. Der Einsatz für Menschenwürde sei christliche Verantwortung. Die Caritasverbände in Fulda und in der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk haben seit mehr als 15 Jahren eine Partnerschaft. Seit Beginn des Angriffs erreichte die Caritashilfe nach eigenen Angaben mehrere Tausend Flüchtlinge in Iwano-Frankiwsk. Zuletzt starteten im vergangenen Dezember Hilfsgüter aus Fulda in die Ukraine. (kna – mg) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Deutschland

Ukraine

Solidarität

Diözese

Krieg