Sonnenaufgang in Dresden (ANSA)

Schavan: Kirchen und Union waren sich schon des Öfteren uneins

Die frühere Bundesbildungsministerin und CDU-Politikerin Annette Schavan sieht das derzeitige Verhältnis zwischen Union und den Kirchen recht entspannt. Beide hätten sich mit unterschiedlichen Positionen auch in der Vergangenheit aneinander gerieben - gerade bei bioethischen Themen, sagte Schavan auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Dienstag in Berlin.

Lesen Sie auch 03/02/2025 D: Gottestdienst der Kirchen und der CDU Bei einem Gottesdienst kamen erstmals seit der scharfen Kritik der Kirche an den CDU-Migrationsplänen CDU-Politiker und Kirchenvertreter in der Öffentlichkeit zusammen. Als Katholikin gehörte Schavan viele Jahre lang dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) an. Außerdem war sie von 2014 bis 2018 als Botschafterin Deutschlands beim Heiligen Stuhl akkreditiert. Schavan betonte weiter, Kirchen und Union nähmen unterschiedliche Rollen wahr und trügen eine je eigene Verantwortung. Auch würden sie sich nicht gegenseitig vereinnahmen lassen. Sie riet aber, dass Kirchen und Union das Interesse aneinander behalten sollten. AfD-Beteiligung Das Verhältnis zwischen Union und Kirchen gilt seit der vergangenen Woche als angespannt. In einer Stellungnahme hatten die Kirchen die Migrationsvorhaben von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) inhaltllich kritisiert. In einem Begleitschreiben wurde zudem davor gewarnt, eine Zustimmung zu Gesetzentwürfen mit AfD-Beteiligung in Kauf zu nehmen. Auch das ZdK hatte die Union vergangene Woche für ihren verschärften Kurs in der Migrationspolitik hart kritisiert. Die CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer war am Dienstag aus Protest gegen die Kirchenkritik aus dem ZdK ausgetreten. (kna - cs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.