D: Politikwissenschaftler warnt vor zunehmender Polarisierung

Bundestag in Berlin (AFP or licensors)

Deutschland hat gewählt – und das Ergebnis zeigt eine zunehmende Fragmentierung des Parteiensystems. Dies betont der Paderborner Moraltheologe und Sozialwissenschaftler Peter Schallenberg, der in einem Interview mit Radio Horeb die politischen Entwicklungen kommentierte.

Lesen Sie auch 23/02/2025 Deutschland: „Jetzt konstruktiv um gerechte Lösungen ringen" Spitzenvertreter der katholischen und evangelischen Kirche hoffen nach der Bundestagswahl auf eine zügige und verantwortungsvolle Regierungsbildung. Zugleich zeigten sie sich ...

„Wir erleben eine Stärkung der politischen Ränder bei gleichzeitigem Schwund der bürgerlichen Mitte“, analysierte Schallenberg. Er sieht in diesem Wahlergebnis einen Ausdruck wachsender Unzufriedenheit. Die CDU/CSU repräsentiere zwar weiterhin eine bürgerlich-konservative Politik, doch sie bleibe unter der 30-Prozent-Marke. Gleichzeitig hätten sich viele Wähler aus Frustration über die bisherige Regierung für die AfD oder die Linke entschieden.

Besonders bemerkenswert sei das Erstarken der AfD in den westdeutschen Wahlkreisen Gelsenkirchen und Kaiserslautern, wo sie jeweils stärkste Kraft wurde. „Das Ruhrgebiet galt lange als Hochburg der SPD – dass die AfD hier nun vorne liegt, ist ein alarmierendes Zeichen für den politischen Wandel in Deutschland“, so Schallenberg.

Zudem hätten sich viele junge Wähler unter 25 Jahren für die Linke entschieden. „Das zeigt, dass es weniger um programmatische Inhalte geht als um Protest gegen das etablierte Parteiensystem“, betonte der Sozialwissenschaftler.

Wahlplakate

Regierungsbildung: Schwierige Koalitionsverhandlungen erwartet

Mit Blick auf die Regierungsbildung sieht Schallenberg eine Koalition zwischen CDU/CSU und SPD als wahrscheinlichste Option. Diese würde jedoch eine knappe Mehrheit haben und kaum echte politische Erneuerung bringen. „Eine Koalition mit den Grünen könnte sich für die CDU schwierig gestalten, insbesondere in zentralen gesellschaftspolitischen Fragen“, erklärte er.

Schallenberg warnt zudem davor, dass eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD die Unzufriedenheit der Wähler weiter steigern und langfristig die Protestparteien stärken könnte. Entscheidend sei, dass Friedrich Merz einen deutlichen Politikwechsel herbeiführe, um Vertrauen in die Union zurückzugewinnen.

Außenpolitik: Verhältnis zu den USA und Ukraine-Krieg im Fokus

Mit Blick auf die internationale Lage betonte Schallenberg die Bedeutung einer engen Partnerschaft mit den USA . „Donald Trump wurde demokratisch gewählt, und es wäre kontraproduktiv, ihn einfach als irrational abzutun. Stattdessen müssen wir gemeinsame Interessen ausloten.“

Zum Ukraine-Krieg äußerte Schallenberg die Ansicht, dass ein schneller Waffenstillstand oberste Priorität haben sollte. „Jeden Tag sterben Menschen. Ein Frieden wird nicht durch eine ideologische Debatte über Staatsgrenzen erreicht, sondern durch pragmatische Verhandlungen.“

Bundestag

Innenpolitik: Herausforderungen der Migration und Sozialpolitik

Als drängendste innenpolitische Herausforderungen sieht Schallenberg die Migration und den sozialen Zusammenhalt. Die Bundesregierung müsse eine kontrollierte Zuwanderungspolitik durchsetzen, um Integration zu ermöglichen. Zudem seien Reformen in der Pflege-, Renten- und Krankenversicherung dringend erforderlich.

Er kritisierte jedoch, dass Millionen für Bürgergeld und Sozialleistungen ausgegeben werden, ohne langfristige Lösungen zu schaffen. „Der Sozialstaat darf keine bloße Umverteilungsmaschine sein, sondern muss Zukunftsperspektiven eröffnen“, betonte er.

Fazit: Eine ungewisse politische Zukunft

Schallenberg sieht Deutschland vor einer Phase der politischen Unsicherheit, in der es schwieriger werde, stabile Mehrheiten zu finden. Die CDU/CSU sei weiterhin eine starke Kraft, müsse sich jedoch auf schwierige Koalitionsverhandlungen und eine veränderte Wählerlandschaft einstellen.

Sein Fazit: „Die politische Landschaft hat sich grundlegend verändert. Der Erfolg der AfD und der Linken zeigt, dass viele Menschen sich nicht mehr von den etablierten Parteien vertreten fühlen. Die neue Regierung muss das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen, sonst wird sich die politische Spaltung weiter vertiefen.“

(radio horeb - mg)