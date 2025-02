Trauer in München (AFP or licensors)

D: Muslimrat verurteilt mutmaßlichen Anschlag in München

Der Koordinationsrat der Muslime (KRM) hat den mutmaßlichen Anschlag auf einen Demonstrationszug in München scharf verurteilt. Man sei „tief bestürzt“ über den „schrecklichen Vorfall“, bei dem „ein Fahrzeug gezielt in eine Menschengruppe gelenkt wurde“, erklärte KRM-Sprecher El Kaada am Freitag in Köln.

„Besonders erschütternd ist, dass unter den Schwerverletzten ein Kleinkind ist, das in Lebensgefahr schwebt. Diese Grausamkeit und Menschenverachtung sind unbegreiflich. Gewalt und Terror sind mit unseren Werten unvereinbar", so El Kaada und betonte, dass der KRM eine „umfassende Aufklärung dieses Verbrechens sowie die konsequente Strafverfolgung der Verantwortlichen" erwarte. Er rief darüber hinaus dazu auf, „dass wir als Gesellschaft geschlossen zusammenstehen und uns nicht von Angst oder Spaltung bestimmen lassen". Alle sollten jetzt besonnen bleiben „und jeder Form von Hass und Extremismus" entgegentreten, „unabhängig von seiner Herkunft". Der mutmaßliche Anschlag ereignete sich während eines Demonstrationszugs in München, als ein Fahrzeug offenbar gezielt in eine Menschenmenge gesteuert wurde. Unter den Schwerverletzten befindet sich ein Kleinkind, das in Lebensgefahr schwebt. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. (kna - mg)

