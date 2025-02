D: Bischöfe würdigen die Bedeutung der Muttersprache

Am Tag der Muttersprache haben die deutschen Bischöfe die wichtige Rolle der Sprache als verbindendes Element für Identität, Kultur und Glauben hervorgehoben.

„Die Muttersprache ist weit mehr als ein Kommunikationsmittel – sie ist ein Schlüssel zu Identität, Kultur und Glauben“, zitiert die Deutsche Bischofskonferenz Bischof Bertram Meier auf ihren Social Media-Kanälen. Der Bischof von Augsburg ergänzte: „Auf meinen vielen Reisen durfte ich erleben, wie die Muttersprache Menschen verbindet und ihnen in der Fremde Heimat schenkt.“

Bischof Bertram Meier, der bei der Bischofskonferenz für die Weltkirche zuständig ist, erklärte die wichtige Bedeutung der Muttersprache insbesondere bei Auslandsaufenthalten. In den deutschsprachigen Gemeinden weltweit könne die verbindende Kraft der Muttersprache erlebt werden. „Sie ermöglichen es Gläubigen, ihren Glauben in der eigenen Sprache zu leben und zu teilen, und stärken so das Band der weltweiten Kirche“, so Meier.

„Reichtum der Menschheitsfamilie“

Der Bischof betonte weiter, dass die sprachliche und kulturelle Vielfalt einen „Reichtum der Menschheitsfamilie“ darstelle und bewahrt werden müsse. „Gerade in einer globalisierten Welt ist es von entscheidender Bedeutung, die Vielfalt der Muttersprachen zu erhalten und zu fördern“, sagte Meier.

Die deutschen Bischöfe haben die Bedeutung der Muttersprache nicht nur als Mittel zur Kommunikation, sondern als wesentlichen Teil der kulturellen Identität und des religiösen Lebens hervorgehoben. In einer Zeit, in der Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenkommen, spielt die Muttersprache eine zentrale Rolle, um Verständnis und Gemeinschaft zu fördern.

Der Tag der Muttersprache, der jährlich am 21. Februar begangen wird, erinnert an die Bedeutung der sprachlichen Vielfalt und die Notwendigkeit, Muttersprachen zu schützen und zu fördern.

