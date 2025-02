Polizisten sichern am 13.2.2025 die Gegend, nachdem ein Auto in eine Gewerkschaftsdemonstration in München gefahren ist

D: Kardinal Marx erschüttert über mutmasslichen Anschlag bei Demo

Bei einer Gewerkschaftsdemonstration in München diesen Donnerstag ist ein Auto in die Menge gefahren. Mindestens 28 Menschen sind laut Medienberichten zum Teil schwer verletzt. Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem „mutmaßlichen" Anschlag. Die Erzdiözese München und Freising äußerte sich in einer ersten Reaktion „tief bestürzt."

Lesen Sie auch 11/02/2025 D: Kirchen bei der Münchner Sicherheitskonferenz Vom 14. bis 16. Februar treffen sich Teilnehmer aus aller Welt zur 61. Münchner Sicherheitskonferenz. Auch Kirchen und kirchliche Organisationen beteiligen sich mit verschiedenen ... „Ich bin schockiert und erschüttert über diesen schrecklichen Vorfall, bei dem Menschen im öffentlichen Raum Opfer von willkürlicher Gewalt wurden. Wir wissen noch nicht, was die genauen Beweggründe des Fahrers sind. Ich bin in Gebeten bei den Opfern und Angehörigen und danke den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln“, erklärte Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, in einer Pressemitteilung der Erzdiözese. Am Vormittag war nahe dem Stiglmaierplatz auf der Seidlstraße, nur wenige Hundert Meter vom Bayerischen Hof entfernt, wo dieses Wochenende die 61. Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet, ein Auto bei einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi gezielt in eine Menschenmenge gefahren. Die Hintergründe sind noch unklar. Medien berichten, die Polizei habe den Fahrer des Autos festgenommen. Es soll sich um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan handeln. hier Hören: Kardinal Marx erschüttert über mutmasslichen Anschlag bei Demo in München (Audio-Beitrag von Radio Vatikan) (pm/diverse - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.