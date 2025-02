Ö: Kirche muss gesellschaftlicher Polarisierung entgegenwirken

Wenn die Gesellschaft sich immer stärker polarisiert, braucht es Kräfte wie die Kirche, die dem entgegenwirken. Das hat der Feldkircher Bischof Benno Elbs beim bereits 43. „Hot-Spot-Talk“ mit rund 60 Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Donnerstag in Hohenems betont.

Lesen Sie auch 22/02/2025 Pfarrer Schwartz: Frieden in der Ukraine nicht um jeden Preis Drei Jahre nach Beginn des Überfalls Russlands auf die gesamte Ukraine sprechen die USA und Russland von einem Frieden für das Land. Renovabis-Hauptgeschäftsführer Schwartz fordert ...

Die Gesprächsreihe der „Hot-Spot-Talks“ bietet jungen Menschen in Vorarlberg eine Plattform, um ihre Ansichten und Fragen mit Bischof Benno Elbs zu diskutieren. „Wenn wir in Zukunft nur in Extremen denken, werden Minderheiten leiden - dem müssen wir als Kirche entgegenwirken“, wurde Elbs in einer Presseaussendung der Diözese Feldkirch am Samstag zitiert. Elbs warnte demnach davor, angesichts der globalen politischen Entwicklungen in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen.

Die Kirche der Zukunft werde eine Kirche der gelebten Gemeinschaft sein: „So wie die hier anwesenden Jugendlichen den Glauben leben, so wird Kirche in 20 Jahren sein“, so Elbs weiter. „Glauben ohne andere, ohne eine Kirche, ist nicht möglich“. Zuversichtlich zeigte sich Elbs u.a. im Blick auf das „heiße Eisen“ der Rolle der Frauen in der Kirche: „Wir brauchen Frauen in der Kirche. Es geht zwar schleppend voran, aber es gibt Fortschritte. So gibt es im Vatikan zum ersten Mal eine Präfektin.“ Bezüglich der Frage nach dem Frauenpriestertum äußerte er sich zukunftsorientiert: „Die katholische Kirche ist weltweit vertreten, was eine Chance, aber auch ein Problem darstellt, da sich Veränderungen langsam entwickeln.“

Theologisch weiter zu diskutieren sei das Thema Zölibat. Bischof Elbs wies darauf hin, dass auch Glaubensgemeinschaften, in denen Priester heiraten dürfen, mit Priestermangel zu kämpfen haben. Dennoch sei die Diskussion notwendig, um die Zukunft der Kirche zu gestalten.

(kap – pr)