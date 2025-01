D: Bistum suspendiert Priester wegen Missbrauchs

Im Bistum Münster wurden einem Priester wegen sexuellen Missbrauchs bis auf Weiteres alle priesterliche und seelsorgerische Tätigkeiten verboten.

Dem Theologen, der zuletzt im Kreis Warendorf gearbeitet haben soll, wird sexueller Missbrauch in den Jahren 2000 und 2001 am Gymnasium und Internat Loburg in Ostbevern vorgeworfen. Schon 2015 und 2019 wurden gegen den Priester Vorwürfe erhoben, das Verfahren sei damals jedoch wegen unzureichender Erkenntnislage eingestellt worden. Dasselbe geschah mit kirchenrechtlichen Voruntersuchungen. Das Verfahren sei nun der Staatsanwaltschaft übergeben worden. Neue Voruntersuchungen werden nach der staatlichen Ermittlung auf den Weg gebracht. Der Person, die die Vorwürfe erhebt, sei im Verfahren zur Anerkennung des Leids eine Zahlung zuerkannt worden, hieß es.

Mögliche Betroffene an den Einsatzorten des Priesters können sich bei den Ansprechpersonen oder bei der Stabsstelle Intervention und Prävention des Bistums Münster melden, erklärte das Bistum.

