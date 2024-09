Buchtipp: Die geheimen Archive des Vatikan

Der Historiker Hubert Wolf öffnet uns in seinem neuen Buch die Tore zu den geheimnisumwitterten Vatikanischen Archiven. Mit detektivischem Spürsinn und jahrelanger Forschungsarbeit deckt er in zehn Kapiteln die oft verborgenen Seiten der Kirchengeschichte auf.

Hubert Wolfs neuestes Werk ist ein faszinierender Einblick in die größten und ältesten Archive der Welt, die Vatikanischen Archive. Mit über 85 Kilometern an Dokumenten bergen diese Archive unzählige Geheimnisse, von denen viele noch immer unzugänglich sind. Doch was Wolf in seinem Buch „Die geheimen Archive des Vatikan“ enthüllt, ist genug, um dem Bild der katholischen Kirche zahlreiche neue Facetten hinzuzufügen.

Im Zentrum des Buches steht die Frage, warum Papst Pius XII. während des Holocaust nicht öffentlich gegen die Ermordung der Juden protestierte. Wolf hat dafür Tausende von Bittbriefen jüdischer Menschen an den Papst ausgewertet, die während der Shoah Rom erreichten. Diese Briefe geben Aufschluss darüber, welche Informationen Pius XII. vorlagen und wie der Vatikan darauf reagierte. Wolfs Forschungen eröffnen somit eine neue Perspektive auf die Rolle der katholischen Kirche während dieser dunklen Epoche.

Hubert Wolf

Von der Inquisition und der Indexkongregation

Darüber hinaus führt Wolf den Leser in die Archive der Inquisition und der Indexkongregation. Hier zeigt er, wie die damalige Römische Kurie versuchte, Theologen und Gläubige durch eine Kontrolle des Wissens zu lenken. Besonders spannend ist Wolfs Aufdeckung von Machtspielen innerhalb der Kirchenführung.

Wolf schafft es, trockene Archivarbeit in ein spannendes Abenteuer zu verwandeln, das uns tief in die verschlungenen Pfade der Kirchengeschichte führt. Sein Buch ist ein Muss für jeden, der mehr über verborgene Seiten der Kirchengeschichte erfahren möchte.

Zum Mitschreiben:

Das Buch von Hubert Wolf lautet: „Die geheimen Archive des Vatikan und was sie über die Kirche verraten“ und ist als Hardcover im Münchener Verlag C. H. Beck erschienen.

Eine Rezension von Mario Galgano.

(vatican news)