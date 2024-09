Brandenburg: Katholische Kirche startet Wahlaufruf

Anlässlich der Landtagswahl am 22.September 2024 wirbt die katholische Kirche in Brandenburg für ein solidarisches Miteinander durch Verantwortung und Wahlbeteiligung.

In ihrer Pressemitteilung betont die Kirche in Brandenburg die Macht der Wählerinnen und Wähler über die politischen Ziele und Aussichten ihres Bundeslandes. Dabei weißt sie darauf hin, dass es viele Möglichkeiten gebe, sich über die Parteien und ihre Visionen für das Land zu informieren. Die Kirche ruft in ihrer Mitteilung zum solidarischen Zusammenhalt auf und betont die gemeinsame Verantwortung für die Zukunft der Gesellschaft, insbesondere ihrer schwächsten Mitglieder. Die Kirche sei sich der aktuellen Ängste und Sorgen der Menschen bewusst, betont allerdings auch, dass die Verantwortung bei den Wählerinnen und Wählern liege. Auch in der Bibel werde Mut und Zuversicht über die eigene Angst gestellt. Die Kirche rät dazu, sich Demokratie zuzutrauen und zuzumuten.

Sich Demokratie zutrauen und zumuten

„Trauen wir uns Demokratie zu: die friedliche und ernsthafte Auseinandersetzung des Arguments, die mutige und engagierte Bereitschaft, die eigene Position zu vertreten, den Kompromiss trotz verschiedener Meinungen. Trauen wir uns zu, Demokratie mit Achtung voreinander und mit der Bereitschaft zur Verständigung kreativ zu gestalten. Muten wir uns Demokratie zu, denn das meint auch: nicht nur an eigene Bedürfnisse und eigenes Wohlbefinden zu denken. Demokratie heißt, sich für die Achtung der unantastbaren Würde aller Menschen einzusetzen, auch der Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen.

Statt in Angst und Sorge und zu verharren, solle sich die Gesellschaft ihrer Entscheidungskraft bewusst werden und diese nutzen.

Dank an die Kandidierenden



Auch den Kandidierenden wurde gedankt. Die Kirche forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, zur Wahl zu gehen, oder per Briefwahl bereits im Vorhinein ihre Stimme abzugeben.

Den Wahlaufruf unterstützten Karlies Abmeier, Vorsitzender des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin, Gerhard Feige, Bischof von Magdeburg, Dagobert Glanz, Vorsitzender des Katholikenrats im Bistum Magdeburg, Wolfgang Ipolt, Bischof von Görlitz, Heiner Koch, Erzbischof von Berlin und Markus Sawicki, Vorsitzender des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Görlitz.

(pm – mo)