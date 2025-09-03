Svatý stolec: je nutné vychovávat mladé lidi k úctě k lidské důstojnosti
Ozbrojené konflikty a jejich důsledky, jako jsou vysídlení; radikalizace a násilí, zejména online; výzvy k životu v kriminalitě. To jsou rizika, kterým dnes čelí stále větší počet mladých lidí a která vyvolávají obavy i u Svatého stolce. Tyto obavy o budoucnost mladých lidí vyjádřil arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, který 2. září vystoupil v New Yorku na fóru na vysoké úrovni o provádění Akčního programu pro kulturu míru s názvem „Poskytnout mladým lidem moc pro kulturu míru“.
Vychovávat mladé lidi k respektu
Aby mladí lidé mohli „pěstovat a podporovat sociální přátelství“, vysvětluje Caccia, je třeba je povzbuzovat a podporovat, aby mohli rozvíjet „ocenění všech rozdílů a komplementarity toho, co každý jednotlivý jedinec může nabídnout, preference dialogu před konfrontací a společné hledání společného dobra při respektování lidské důstojnosti“. Z toho vyplývá upřesnění arcibiskupa ohledně významu, který Svatý stolec přikládá článkům 4 a 8 Deklarace o kultuře míru, přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1999, kde se uvádí, že „vzdělání na všech úrovních je jedním z hlavních nástrojů pro budování kultury míru“ a že „klíčovou roli v prosazování kultury míru hrají rodiče, učitelé, politici, novináři, náboženské organizace a skupiny [...]“. Právě v těchto komunitách, jak uvádí stálý pozorovatel, „jsou mladí lidé formováni“ k hodnotám, postojům a životnímu stylu, které jim umožňují řešit spory mírovou cestou, s úctou k lidské důstojnosti, v duchu tolerance a nediskriminace.
Podpora míru
Vzpomínaje na milion mladých lidí, kteří v srpnu přijeli do Říma na Jubileum mládeže, Caccia zdůrazňuje „transformativní sílu bratrství a přátelství“, hodnoty, které mohou formovat svět, kde konflikty řeší dialog, a ne zbraně. Na závěr arcibiskup připomíná téma poselství Lva XIV. ke Světovému dni míru 2026: Mír s vámi všemi: směrem k „neozbrojenému a odzbrojujícímu“ míru, vyjadřuje naději, že mladí lidé „přijmou tuto výzvu tam, kde žijí, ve svých rodinách a mezi svými přáteli, ve škole a v práci, ve sportu, ‚hlásajíce poselství skutečné naděje a podpory míru, podporujíce harmonii mezi všemi národy‘ “.