Svatý stolec: Agresivní jaderná rétorika vyvolává obavy
Vatican News
Zdá se, že místo toho, aby se svět ubíral směrem k míru, pohybuje se opačným směrem a dochází ke znepokojivému vývoji stále ničivějších zbraní. prohlásil v New Yorku arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, během plenárního zasedání Valného shromáždění věnovaného Mezinárodnímu dni proti jaderným zkouškám.
„Před osmdesáti lety,“ zahájil své vystoupení vatikánský diplomat, „výbuch první jaderné zbraně ukázal světu bezprecedentní ničivou sílu. Tato událost změnila běh dějin a vrhla dlouhý stín na lidstvo, což mělo vážné důsledky jak pro lidský život, tak pro stvoření. Devastující důsledky této dramatické události vedly k problematickému přesvědčení, že mír a bezpečnost lze udržet pomocí logiky jaderného odstrašování, což je koncept, který i nadále představuje výzvu pro morální uvažování a mezinárodní svědomí.“
Zástupce Svatého stolce připomněl, že od prvního jaderného testu, dne 16. července 1945, bylo provedeno více než dva tisíce jaderných testů v atmosféře, pod zemí, v oceánech a na pevnině: „Tyto akce zasáhly všechny, zejména domorodé obyvatelstvo, ženy, děti a nenarozené děti. Zdraví a důstojnost mnoha lidí jsou i nadále mlčky ohrožovány a příliš často zůstávají bez jakéhokoli odškodnění.“
Proto – dodal arcibiskup Caccia – Svatý stolec vyzývá k zamyšlení nad naléhavou společnou odpovědností: zajistit, aby se hrůzné zkušenosti z minulosti neopakovaly: „Je obzvláště znepokojivé, že tváří v tvář této důležité společné odpovědnosti jakoby globální reakce směřovala opačným směrem. Místo pokroku směrem k odzbrojení a kultuře, založené na míru, jsme svědky oživení agresivní jaderné rétoriky, vývoje stále ničivějších zbraní a významného nárůstu vojenských výdajů, často na úkor investic do integrálního lidského rozvoje a podpory společného dobra. Je nezbytné překonat ducha strachu a rezignace. Jak nedávno prohlásil papež Lev XIV.: „Nesmíme si zvykat na válku! Naopak, musíme odmítnout jako pokušení přitažlivost mocných a sofistikovaných zbraní“ (Promluva při generální audienci, 18. června 2025).
Snaha o „svět bez jaderných zbraní“ – pokračoval arcibiskup Caccia – není jen otázkou strategické a životní nutnosti, ale také hluboké morální odpovědnosti. Toto odhodlání vyžaduje obnovené úsilí o multilaterální dialog a rozhodné provádění odzbrojovacích smluv, jakož i konkrétní podporu komunitám, které i nadále trpí dlouhodobými důsledky jaderných testů a zbrojení.
„Svatý stolec,“ uzavřel zástupce Vatikánu, „opětovně zdůrazňuje význam platnosti Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek spolu s plným prováděním mezinárodního monitorovacího systému a jeho ověřovacích mechanismů“, „potvrzuje svou bezpodmínečnou podporu Smlouvě o zákazu jaderných zbraní“ a požaduje „neustálé posilování globálních norem proti jaderným zkouškám jako nezbytný krok k dosažení skutečného a trvalého míru“.