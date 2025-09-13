Skončilo dvanácté zasedání vietnamsko-vatikánské pracovní skupiny
Vatican News
Dvanácté zasedání společné pracovní skupiny Vietnamu a Svatého stolce se konalo včera, v pátek 12. září, ve Vatikánu. Setkání, jak se uvádí v tiskové zprávě, předsedal monsignor Mirosław Wachowski, podsekretář pro vztahy se státy, vedoucí delegace Svatého stolce, a Le Thi Thu Hang, náměstkyně ministra zahraničních věcí a vedoucí vietnamské delegace. „Během rozhovorů“, uvádí tisková zpráva, se obě strany zabývaly tématem bilaterálních vztahů a situací katolické církve ve Vietnamu. Uznaly také „přínos katolické komunity k rozvoji této země v duchu evangelijního svědectví a občanského angažmá“.
Spokojenost s dosaženým pokrokem
Jak Svatý stolec, tak Vietnam, uvádí se dále v prohlášení, „vyjádřily spokojenost s pokrokem, kterého bylo dosaženo“ po 11. setkání, které se konalo v květnu 2024 v Hanoji, hlavním městě této asijské země, „s připomenutím neustálého dialogu, výměn delegací na různých úrovních – zejména na vysoké úrovni – a činnosti papežského zástupce sídlícího v Hanoji, arcibiskupa Marka Zalewského“.
Další podpora vztahů
Obě delegace, jak se dále uvádí v tiskovém sdělení, „potvrdily vůli nadále rozvíjet vztahy prostřednictvím nových setkání“ a také se dohodly, že budou „pokračovat v pravidelných schůzkách společné pracovní skupiny“. Práce proběhly v atmosféře, která byla „popsána jako srdečná a založená na vzájemné důvěře“.
Audience u papeže Lva XIV. a ve státním sekretariátu
Zpráva končí vysvětlením, že během pobytu ve Vatikánu vietnamskou delegaci přijal papež Lev XIV. Následovaly zdvořilostní návštěvy kardinála Pietra Parolina, státního sekretáře, a arcibiskupa Paula Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi.