Přehled papežských bohoslužeb v měsíci říjnu
Vatican News
O dvacáté sedmé neděli v liturgickém mezidobí, 5. října od 10.30 hodin, bude papež Lev XIV. na Svatopetrském náměstí předsedat mši v rámci Jubilea misionářů a migrantů.
O několik dní později, ve čtvrtek 9. října se na náměstí sv. Petra setkají s papežem účastníci Jubilea zasvěceného života při mši svaté, jejíž začátek byl stanoven rovněž na 10.30 hodin.
V neděli 12. října, 28. v liturgickém mezidobí, se opět na Svatopetrském náměstí v 10.30 hodin koná papežská bohoslužba v rámci Jubilea mariánské spirituality.
O týden později, v neděli 19. října od 10.30 hodin, proběhne na náměstí sv. Petra kanonizační mše svatá, při níž papež svatořečí sedm blahoslavených. Jsou to apoštol růžence, italský laik Bartolo Longo, dále Ignatius Choukrallah Maloyan, arménský katolický arcibiskup Mardinu a mučedník, Peter To Rot, laik a katecheta a mučedník, Vincenza Maria Poloni, zakladatelka Institutu sester milosrdenství ve Veroně, Maria z hory Karmel Rendiles Martínez, zakladatelka Kongregace služebnic Ježíše, Maria Troncatti, řeholnice Kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, a José Gregorio Hernández Cisneros, laik a venezuelský lékař.
V neděli 26. října, třicáté v liturgickém mezidobí, bude papež od deseti hodin v bazilice sv. Petra předsedat mši, která završí Jubileum synodálních týmů a participativních orgánů.
A následujícího dne, 27. října, bude Lev XIV. od 17.30 hodin ve Vatikánské bazilice sloužit mši pro studenty papežských univerzit.