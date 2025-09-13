Papež podpořil začleňování osob se zdravotním postižením do zaměstnání ve Vatikánu
Vatican News
Papež Lev XIV. při audienci udělené kardinálu státnímu sekretáři Pietru Parolinovi dne 4. srpna 2025 schválil reskriptem rozhodnutí Rady Úřadu pro práci Apoštolského stolce (ULSA) o přijímání osob se zdravotním postižením do pracovní komunity Svatého stolce.
Od nynějška „je začleňování osob se zdravotním postižením do pracovního procesu podporováno v duchu vstřícnosti a, je-li to nutné, přijetím vhodných a konkrétních opatření, protože zdravotní postižení nevylučuje způsobilost k práci“ ve všech vatikánských orgánech, které spadají pod Svatý stolec i pod Governatorát. Tak stanoví nový článek 2 bis připojený k „Pravidlům na ochranu důstojnosti osoby a jejích základních práv, která je třeba dodržovat při zdravotních prohlídkách před přijetím zaměstnanců do pracovního poměru“ (18. listopadu 2011).
Zavedení tohoto principu odpovídajícím způsobem mění článek 14 Všeobecného řádu římské kurie týkající se přijímání a jmenování zaměstnanců: formulace „řádně ověřený dobrý zdravotní stav“ je nahrazena formulací „psychická a fyzická způsobilost pro vykonávání daných úkolů potvrzená Ředitelstvím pro zdraví a hygienu Vatikánského městského státu“.
Tyto změny, které vstupují v platnost okamžitě, ukládají vatikánským správním orgánům povinnost podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Nové předpisy navazují na předpisy schválené papežem v reskriptu zveřejněném 11. srpna, které rozšiřovaly ochranu a práva vatikánských zaměstnanců a mimo jiné stanovily tři dny placené dovolené měsíčně pro rodiče dětí se zdravotním postižením a pět dní placené dovolené pro vatikánské zaměstnance při narození dítěte.
I v tomto případě papež Lev schválil usnesení Rady Úřadu pro práci Apoštolského stolce (ULSA), orgánu složeného ze zástupců různých orgánů Svatého stolce a Governatorátu a jejich zaměstnanců.