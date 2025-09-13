„Leo from Chicago“, dokument vatikánských médií o papežových kořenech v USA
Dětství, rodinné vazby, přátelství, studia, vzdělání, povolání, první kroky v zasvěceném životě, sociální angažovanost, sportovní zájmy, kulinářské záliby. Dokument Leo from Chicago podává podrobný a v některých ohledech dosud neznámý portrét papeže Lva XIV. Produkce Dikasteria pro komunikaci ve spolupráci s arcidiecézí Chicago a Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE) přibližuje životní příběh současného papeže až k jeho kořenům v jeho rodné zemi: Spojených státech amerických.
Cesta, kterou podnikli novináři Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio a Felipe Herrera-Espaliat, se odehrává v chicagských čtvrtích, počínaje rodinným domem v předměstí Dolton, se vzpomínkami a příběhy dvou bratrů Louise Martina a Johna. Dále pak kanceláře, školy a farnosti vedené augustiniány; Katolická teologická unie; místa, která navštěvoval tehdejší otec Robert Francis Prevost, jako restaurace Aurelio’s Pizza nebo Rate Field, stadion týmu White Sox. Putování se však rozšiřuje až k Villanova University, pár kilometrů od Filadelfie, a do Port Charlotte (Florida), kde žije jeho starší bratr.
Asi třicet svědků spojených se současným papežem v dokumentu pomáhá prostřednictvím příběhů, anekdot, fotografií a filmových záběrů hlouběji poznat postavu toho, kdo byl 8. května povolán, aby vedl všeobecnou církev. Muž, který již jako dítě projevoval sklon k řeholnímu životu, hrál si na sloužení mše a pronášel modlitby v latině; který již v mladém věku nastoupil cestu rozlišování, aby vstoupil do řádu svatého Augustina; který se věnoval studiu matematiky a teologie, navázal autentické vztahy se svými spolužáky a angažoval se také v iniciativách na podporu života. Muž, který opustil svou zemi, aby odešel do Peru, a který s klidným přístupem a rozhodným vedením řídil jeden z nejrozšířenějších řeholních řádů na světě. Muž, který poslouchal hudbu 60. a 70. let, miloval řízení automobilu, sledoval televizi a baseball.
Leo from Chicago navazuje na dokumentární film León de Perú, který byl uveden v červnu tohoto roku a pojednává o letech Prevostovy mise v této jihoamerické zemi. Film bude brzy zveřejněn na kanálech vatikánských médií.