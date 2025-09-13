Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Vatikán

„Leo from Chicago“, dokument vatikánských médií o papežových kořenech v USA

Novináři vatikánských médií podnikli cestu do Spojených států amerických, rodné země augustiniánského papeže, aby se prostřednictvím hlasů, obrazů a svědectví, počínaje svědectvími jeho dvou bratrů Louise a Johna, hlouběji seznámili s životem a osobností toho, kdo od 8. května 2025 vede všeobecnou církev. Brzy ve vysílání vatikánských médií.

Vatican News

Dětství, rodinné vazby, přátelství, studia, vzdělání, povolání, první kroky v zasvěceném životě, sociální angažovanost, sportovní zájmy, kulinářské záliby. Dokument Leo from Chicago podává podrobný a v některých ohledech dosud neznámý portrét papeže Lva XIV. Produkce Dikasteria pro komunikaci ve spolupráci s arcidiecézí Chicago a Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE) přibližuje životní příběh současného papeže až k jeho kořenům v jeho rodné zemi: Spojených státech amerických.

Cesta, kterou podnikli novináři Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio a Felipe Herrera-Espaliat, se odehrává v chicagských čtvrtích, počínaje rodinným domem v předměstí Dolton, se vzpomínkami a příběhy dvou bratrů Louise Martina a Johna. Dále pak kanceláře, školy a farnosti vedené augustiniány; Katolická teologická unie; místa, která navštěvoval tehdejší otec Robert Francis Prevost, jako restaurace Aurelio’s Pizza nebo Rate Field, stadion týmu White Sox. Putování se však rozšiřuje až k Villanova University, pár kilometrů od Filadelfie, a do Port Charlotte (Florida), kde žije jeho starší bratr.

Robert Francis Prevost jako dítě, student, mladý kněz
Robert Francis Prevost jako dítě, student, mladý kněz

Asi třicet svědků spojených se současným papežem v dokumentu pomáhá prostřednictvím příběhů, anekdot, fotografií a filmových záběrů hlouběji poznat postavu toho, kdo byl 8. května povolán, aby vedl všeobecnou církev. Muž, který již jako dítě projevoval sklon k řeholnímu životu, hrál si na sloužení mše a pronášel modlitby v latině; který již v mladém věku nastoupil cestu rozlišování, aby vstoupil do řádu svatého Augustina; který se věnoval studiu matematiky a teologie, navázal autentické vztahy se svými spolužáky a angažoval se také v iniciativách na podporu života. Muž, který opustil svou zemi, aby odešel do Peru, a který s klidným přístupem a rozhodným vedením řídil jeden z nejrozšířenějších řeholních řádů na světě. Muž, který poslouchal hudbu 60. a 70. let, miloval řízení automobilu, sledoval televizi a baseball.

Leo from Chicago navazuje na dokumentární film León de Perú, který byl uveden v červnu tohoto roku a pojednává o letech Prevostovy mise v této jihoamerické zemi. Film bude brzy zveřejněn na kanálech vatikánských médií.

Podívejte se na dokumentární film „León de Perú“

 

13. září 2025, 19:04
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo